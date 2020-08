Lloyd Banks est entraîné dans la rivalité de Rick Ross avec 50 Cent.

Plus tôt ce mois-ci, Rozay a remporté une victoire juridique contre le magnat du «Power» après qu’un juge ait rejeté l’affaire de cinq ans impliquant le remix non autorisé de Ross sur «In Da Club».

Maintenant, Ross réagit à sa victoire. Prenant à son histoire Instagram, le magnat de la musique Maybach a partagé une vidéo de lui-même en train de boire du champagne tout en écoutant le tube 2004 de Lloyd Banks «I’m So Fly». Il a même marqué 50 Cent sur une diapositive.

Ross a également pris un coup de feu à Banks, qui était autrefois membre du G-Unit, en remettant en question ses finances. «Banques, tu as encore de l’argent?» Il a demandé. «Montre-nous ce que tu aimes. Si vous n’avez pas d’argent, je vous donnerai cinq mille dollars pour le nom de Banks. »

Ross a ajouté: « C’est peut-être l’un de mes pseudonymes, Danks Sinatra, Dank! »

Ross a ensuite suggéré un nom pour le prochain album de Banks, Victim of Circumstance, apparemment inspiré par sa relation avec 50.

En 2015, 50 a poursuivi son rival pour avoir remixé son tube «In Da Club» pour la mixtape Renzel Remixes de Ross. Il cherchait plus de 2 millions de dollars à Rozay pour avoir utilisé le rythme sans sa permission, mais le tribunal a statué que 50 n’avaient pas le droit de poursuivre personnellement le Teflon Don car il ne possédait pas les droits d’auteur de la chanson.

Ross prépare actuellement son 11e album studio Richer Than I’ve Ever Been avec le single «Pinned to the Cross».