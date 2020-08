Le vendredi 13 janvier 1984 a été une mauvaise journée pour Metallica. Les princes héritiers du thrash metal s’étaient rendus à Boston, dans le Massachusetts, où ils devaient jouer un spectacle au sweatbox local The Channel la nuit suivante. Ils venaient de rentrer d’une pause bien méritée de deux semaines du tapis roulant incessant de jouer, de répéter, d’écrire et de boire qui ne s’était apparemment pas arrêté depuis la sortie de leur premier album historique Kill ‘Em All six mois plus tôt, et leurs esprits. étaient élevés.

Ils ont rapidement été ramenés sur terre. La veille du concert, ce vendredi 13 malheureux, des voleurs ont fait irruption dans le fourgon d’équipement de Metallica à l’extérieur de la salle. La batterie de Lars Ulrich a été volée, tout comme le leader James Hetfield et les armoires Marshall du guitariste Kirk Hammett. Mis à part les inconvénients financiers, le vol a temporairement bloqué leur élan. Naturellement, ils ont été vidés

Mais ce nuage particulier aurait une lueur d’espoir. Privé de son ampli, James Hetfield a pris sa guitare acoustique et a commencé à écrire une mélodie arpégée mélancolique et des paroles inhabituellement vulnérables: « La vie semble disparaître, dérivant plus loin chaque jour / Perdez-vous en moi, rien ne compte, personne d’autre ».

Les sentiments étaient peut-être disproportionnés par rapport au crime, mais la chanson qui en est sortie serait cruciale pour Metallica. Lettre de suicide semi-acoustique de sept minutes, Fade To Black était la pièce maîtresse controversée de leur deuxième album, Ride The Lightning.

«Si on nous avait dit lors de l’enregistrement de Kill’ Em All que nous allions enregistrer une ballade sur le prochain album, j’aurais dit: «Va te faire foutre!», A déclaré plus tard Hetfield.

La chanson et l’album sur lequel elle est apparue étaient extrêmement importants pour Metallica, mettant une eau claire entre eux et la scène qu’ils avaient créée, et ouvrant la voie à un avenir où tout était possible. Master Of Puppets serait l’album qui a brisé Metallica deux ans plus tard. Mais Ride The Lightning est l’album qui les a créés.

Metallica avait déjà une longueur d’avance sur le peloton au moment de la sortie de Kill ‘Em All en juillet 1983. Ils avaient déjà été le premier groupe de thrash à signer un contrat d’enregistrement (avec le label indépendant américain Megaforce), ils avaient déjà soutenu NWOBHM stars Venom lors d’un concert unique, ils étaient au milieu d’une tournée avec un autre groupe britannique, Raven, et ils étaient fêtés comme des héros par le metal underground.

Ils avaient même leur propre base d’opérations – une maison avec son propre garage-atelier, affectueusement surnommée la «Metallimansion», située au nord de San Francisco, à El Cerrito, en Californie. Les spectateurs auraient pu être pardonnés de penser que Metallica roulait dedans.

«Avant de me rendre là-bas pour la première fois, je pensais que ça allait être cet endroit vraiment sympa», se souvient le photographe Harald Oimoen, un des premiers amis et champion du groupe. «Bien sûr, c’était la chose la plus éloignée de ce que vous puissiez imaginer – une plongée totale. Ils se sont entraînés à l’arrière dans un garage pour une voiture qui avait à peine assez de place pour un véhicule. À un moment donné, ils ont dû recouvrir le sol de caisses de lait et se tenir debout sur celles-ci, car chaque fois qu’il pleuvait, l’eau coulait et ils ne voulaient pas être électrocutés. «

(Crédit d’image: Fin Costello / Redferns)

Loin d’être une maison de maître, la maison n’était qu’à quelques pas d’une masure. Hetfield et Ulrich partageaient des chambres adjacentes, tandis qu’un canapé taché dans le salon servait de place supplémentaire pour quiconque avait besoin de s’écraser.

«Quiconque apportait un bon alcool fort à la maison était adoré», se souvient Ron Quintana, fondateur du fanzine Metal Mania et un autre ami du groupe. «Ils ne pouvaient même pas épeler Stolichnaya, encore moins se le permettre. Tout le monde était si pauvre, ils avaient de la chance s’ils pouvaient se permettre Smirnoff.

C’est à partir de la Metallimansion que le groupe a planifié sa campagne pour la domination mondiale, dirigée par l’arrière par Ulrich, implacable. Mais il est devenu clair que ce n’était pas seulement leur musique révolutionnaire qui séparait Metallica de leurs rivaux – c’était aussi leur ambition. Même en regardant les ondes de choc de Kill ’Em All se propager vers l’extérieur, le groupe savait que la suite devait de nouveau faire avancer les choses. Ils voulaient se développer au-delà des démons de vitesse qui avaient surgi dans la région de la baie dans leur sillage.

«Lorsque vous jouez vite tout le temps, vous limitez en quelque sorte ce que vous pouvez faire musicalement», déclare Ulrich.

Metallica a commencé à travailler sur les chansons de leur deuxième album dès leur retour de tournée avec Raven en septembre 1983. Leurs séances de pratique étaient privées. Ils innovaient et ils ne voulaient pas que quiconque entende ce qu’ils faisaient avant que ce soit prêt.

Enfermés dans le garage, les membres du groupe étaient concentrés et déterminés, passant parfois des heures à se disputer sur le placement approprié d’un changement de rythme ou du ton d’une section médiane. Ils ont répété de midi au soir, jour après jour, avec quelques pauses. «Nous étions déterminés», dit Ulrich. «Je ne peux pas dire que nous étions à l’aise. Le garage n’avait pas de chauffage et il était à l’étroit. Il n’y avait pas de luxe là-bas. Est-ce que cela améliore l’art lorsque vous êtes mal à l’aise comme ça? Peut-être que oui, peut-être pas. Mais en ce qui concerne les chansons, nous nous sentions comme si nous étions sur une lancée.

Cliff Burton a été la clé du développement artistique de Metallica. Le groupe tenait tellement à ce que le bassiste se joigne à lui qu’ils ont déménagé dans la région de la Baie afin de garantir ses services. Pour Burton, c’était l’occasion de démontrer sa capacité de joueur et de compositeur. Fan de Frank Zappa, de Lynyrd Skynyrd et de la musique classique, il n’a pas seulement apporté un nouveau niveau de musicalité aux chansons qu’ils jouaient, il a démoli les frontières que Metallica aurait autrement pu construire autour d’eux-mêmes.

«C’est Cliff qui leur a vraiment appris la mélodie», déclare le guitariste d’Anthrax Scott Ian, qui connaissait Metallica depuis ses débuts. «Cliff était le maestro. Il était vraiment accompli et pensait au-delà du thrash et du métal. Il portait toujours un R.E.M. Un t-shirt et une épingle Lynyrd Skynyrd sur sa veste en jean, et cela donne une idée de l’endroit où se trouvait sa tête.

«Cliff nous a tous touchés de bien des manières grâce à son ouverture d’esprit et a été responsable de la plupart des changements entre Kill’ Em All et Ride The Lightning », déclare Ulrich. «Nous ne serions jamais devenus le groupe que nous étions sans lui.»

Burton traînait le reste de Metallica dans son sillage, mais il serait injuste de lui attribuer le seul mérite d’avoir amélioré leur jeu. Hetfield et Ulrich s’efforçaient d’équilibrer les tempos à haute vélocité avec une nouvelle virtuosité musicale, tandis que Kirk Hammett élargissait son arsenal de tours en prenant des leçons du guitariste virtuose Joe Satriani. La franchise de Kill ’Em All était remplacée par des signatures temporelles décalées et des changements de tempo inattendus. Juste un album et ils sortaient déjà du ghetto de thrash.

Alors que le groupe travaillait sur du nouveau matériel, ils ont programmé des spectacles sporadiques pour rappeler aux gens qu’ils étaient toujours là-bas et pour tester l’eau avec le nouveau matériel. Ils avaient déjà présenté une version incomplète de l’instrumental The Call Of Ktulu (alors intitulé When Hell Freezes Over) le 30 août devant une foule bondée au Country Club de Reseda, en Californie. Le 4 novembre, ils sont retournés au Country Club, où ils ont joué une version étoffée de la chanson, ainsi que pour faire leurs débuts avec un nouveau thrasher redoutable intitulé Fight Fire With Fire et l’épopée en attente Creeping Death. Trois jours plus tard, à The Stone à San Francisco, ils ont ajouté la chanson Ride The Lightning à leur set.

L’avenir était à portée de main.

Jusqu’à la fin de 1983, Metallica a testé sur la route les nouvelles chansons sur un public à travers l’Amérique. L’approbation qui les a accueillis n’a fait que renforcer la confiance du groupe. Même le vol à Boston ne les a arrêtés que temporairement. En quelques jours, leur manager et propriétaire de Megaforce Records, Jonny ‘Z’ Zazula, avait demandé au guitariste d’Anthrax Scott Ian s’ils pouvaient utiliser le backline du groupe new-yorkais pour les deux dernières dates de la tournée.

Après avoir terminé la tournée de Kill ‘Em All, Metallica est resté sur la côte Est pour continuer à écrire pour le nouvel album. Là, ils ont écrit Trapped Under Ice, Escape et la plupart de For Whom The Bell Tolls. «Nous étions dans une cave froide à Nowheresville, New Jersey», se souvient Ulrich. «Nous avions froid et la gueule de bois tout le temps.» [See boxout, right.]

Mais ils étaient également assis sur de l’or, et ils le savaient. Le 20 février, après quelques dates de soutien à Venom en Europe, Metallica s’est retrouvé avec le producteur Flemming Rasmussen dans les studios Sweet Silence de Copenhague pour enregistrer Ride The Lightning.

Ulrich avait suggéré Rasmussen parce qu’il aimait le travail du producteur sur l’album Difficult To Cure de Rainbow en 1981. Revenir dans son ancienne ville natale n’était pas un inconvénient pour le batteur, mais il y avait aussi d’autres avantages. Sweet Silence était moins cher que des studios comparables aux États-Unis et il y avait des chambres où le groupe pouvait rester pendant qu’il travaillait sur le disque.

Le premier défi pour Rasmussen a été de trouver des amplis pour fournir le crunch approprié qu’Hetfield et Hammett avaient avec leurs vieux Marshall.

« Nous avons tous les gens que nous connaissions qui jouaient de la musique metal et avaient de bons amplis et baffles Marshall », a déclaré plus tard le producteur. «Nous les avons amenés au studio avec leurs amplis et leurs baffles et nous les avons simplement essayés jusqu’à ce que nous en trouvions un qui, à notre avis, sonnait bien.

Le problème d’ampli résolu, Rasmussen découvrit un problème beaucoup plus épineux. Ulrich a joué des remplissages impressionnants, mais quand il s’agissait de garder un rythme, il a joué à son propre rythme interne, accélérant et ralentissant impulsivement à mesure que les chansons progressaient. «Je pensais qu’il était absolument inutile», se souvient Rasmussen. «La toute première chose que j’ai demandée quand il a commencé à jouer était:« Est-ce que tout commence sur un rythme optimiste? »Et il a répondu:« Qu’est-ce qu’un optimiste? »»

Avec l’aide du roadie Flemming Larsen, qui a joué dans le groupe de thrash danois Artillery, Rasmussen a donné à Ulrich un cours intensif de batterie de base. «Nous avons commencé à lui parler des rythmes. Qu’ils doivent être une durée égale entre ce coup, ce coup et ce coup, et vous devez être capable de compter jusqu’à quatre avant de revenir. Ensuite, il pourrait jouer un très bon jeu que personne d’autre n’avait pensé à faire à ce moment-là.

La majorité des huit chansons qui composent l’album avaient été écrites et étaient prêtes à être enregistrées. Le seul qui n’était pas entièrement organisé était l’épopée For Whom The Bell Tolls. Après un peu de brouillage, Burton a inséré une ligne de basse flangée entre des accords de puissance qui se brisent, étoffant la chanson, et le groupe a enregistré le son de la cloche en utilisant une enclume et une barre de métal. «Nous l’avons mis au rez-de-chaussée lorsque nous l’avons enregistré», explique Rasmussen. «C’était ridicule – ça pesait une tonne. Mais Lars l’a frappé et ça sonnait vraiment bien. C’était avant les échantillonneurs, nous devions donc créer nos propres sons.

Avec une efficacité impressionnante, l’album s’est terminé en moins d’un mois. Le 14 mars, lorsque Metallica s’est assis pour écouter le disque fini, ils ont su qu’ils étaient assis sur quelque chose de spécial.

Ils déchiraient déjà le modèle de thrash. L’album s’est ouvert avec une intro de guitare classique luxuriante de 37 secondes – une hérésie en ces temps rapides et non furieux, même si elle a cédé la place à l’ouvreur de battage Fight Fire With Fire. Si la chanson titre crunching jouait en toute sécurité, alors le doublé sans faute de For Whom The Bell Tolls et Fade To Black était le son d’un groupe qui avançait avec un mépris total pour ce que quiconque pensait d’eux.

Le premier était cinématographique et grandiose, avec une longue intro de Burton dans laquelle il ajoutait des effets de distorsion et de wah-wah sur sa basse. Fade To Black était quelque chose de complètement différent – l’ode meurtrie et réfléchie au suicide écrite après le vol de l’équipement du groupe quelques mois plus tôt. (« Je suis sûr que je ne pensais pas vraiment à me suicider », a déclaré plus tard James Hetfield. « Mais c’était mon ampli Marshall préféré! »)

Ce n’était pas seulement leurs frontières musicales que Metallica étendait. Sur le plan lyrique, ils s’élevaient au-dessus des préoccupations juvéniles de Kill ‘Em All, s’engageant sur des sujets politiques et littéraires. Ils ont abordé le potentiel destructeur de la course aux armements sur Fight Fire With Fire et la peine capitale sur Ride The Lightning lui-même. Call Of Ktulu portait l’influence de l’auteur d’horreur H.P. Lovecraft, tandis que For Whom The Bell Tolls tire son titre et son sujet du roman d’Ernest Hemingway sur la guerre civile espagnole de 1940 du même nom. Metal Militia, ce n’était pas le cas.

La chanson la plus durable de l’album avait une dette envers le plus grand livre de tous: la Bible. La mort rampante a raconté la peste de la mort du premier-né du livre de l’Exode, du point de vue de l’ange de la mort. Alors que l’ombre de la stricte éducation religieuse de James Hetfield planait sur les paroles, l’étincelle venait d’une source moins divine.

«James m’a dit qu’ils avaient une cassette vidéo de [Cecil B. DeMille’s 1956 biblical epic] Les dix commandements au studio et ils les ont regardés encore et encore », explique Scott Ian d’Anthrax. «La chanson parle du sort des Juifs quand ils étaient esclaves en Égypte et de la façon dont Dieu s’est vengé des Égyptiens en envoyant l’Ange de la Mort tuer leurs fils aînés. Je pense qu’il a senti qu’il pouvait m’identifier parce que j’étais juif.

(Crédit d’image: Pete Cronin / Redferns)

Metallica est retourné sur scène quinze jours après avoir terminé l’album, avec un concert au Marquee Club de Londres le 27 mars 1984 – leur tout premier concert au Royaume-Uni. Leur prochain concert américain n’aurait lieu que le 20 juillet, date à laquelle ils ont joué un concert de retour au Mabuhay Gardens de San Francisco, où ils ont été reçus comme des héros de retour.

Exactement une semaine plus tard, Ride The Lightning est sorti. La majorité de leurs fans étaient ravis de la croissance qui avait fait passer le groupe du thrash adolescent des débuts à ce son plus récent et plus complexe. Pourtant, certains puristes étaient furieux des changements. L’ouverture acoustique de Fight Fire With Fire et la mélodie quasi commerciale de l’Escape influencé par NWOBHM ont été accueillies avec suspicion. Et Fade To Black était considéré comme une pure trahison.

«Au début, beaucoup de gens détestaient ça», dit Ron Quintana. «Les fans voulaient qu’ils fassent Kill’ Em All 20% plus vite sur le deuxième album. Ces fans étaient dans les groupes plus récents et plus rapides. Dans la région de la baie, de nombreux groupes recherchaient encore la vitesse, la vitesse, la vitesse et beaucoup de gens suivaient davantage Exodus.

En effet, Exodus – les meurtriers de la région de la Baie dont Kirk Hammett avait été braconné – a instantanément capitalisé sur ce que Metallica avait fait. Ils ont imprimé un T-shirt avec un slogan en deux mots: «No Ballads». Mais alors Exodus avait une plus grosse hache à broyer. Hammett avait utilisé un riff de leur chanson Empaler dans Trapped Under Ice. Pire encore, le refrain «Die by my hand!» De Creeping Death était à l’origine apparu dans une autre chanson d’Exodus, intitulée Die By His Hand.

« Je me souviens avoir appelé Kirk et lui avoir causé beaucoup de chagrin », a grommelé plus tard le guitariste d’Exodus Gary Holt. « Il a dit: ‘Ah, je pensais vous avoir demandé si tout allait bien.’ Je me suis dit: ‘Non, vous ne l’avez pas fait.’ J’ai donc eu le plaisir – et j’utilise le terme vaguement – de regarder 60000 les gens chantent «Meurs par ma main!» lors des spectacles de Metallica, mais je n’ai jamais reçu un sou pour ça.

Pour tous ceux qui détestaient ce que Metallica avait fait sur Ride The Lightning, il y en avait encore plus qui l’ont aimé – y compris Scott Ian d’Anthrax.

«Il avait un son beaucoup plus dense et je ne pouvais pas en avoir assez», dit-il. «Ces gars-là aussi étaient très satisfaits de l’album, mais c’est drôle – ils détestaient la pochette. Quand nous avons joué à Roseland avec eux en août 1984, ils avaient la couverture avec eux et ils me l’ont montrée. J’ai une photo avec James et Kirk dans la chambre d’hôtel et James se tient le nez avec un gros pouce vers le bas.

Plus important encore, Ride The Lightning a attiré l’attention de certaines personnes influentes. L’un était Michael Alago, un jeune homme A&R en plein essor chez Elektra Records, le label branché qui avait autrefois abrité The Doors, The Stooges et The MC5. Alago a été tellement impressionné par l’album qu’il a persuadé ses supérieurs de le laisser essayer de signer Metallica.

«Je les ai vus à ce spectacle de Roseland Ballroom», dit Alago. «Je savais qu’il y avait d’autres personnes A&R là-bas. Donc, en gros, j’ai verrouillé la porte et j’ai fini par être le seul dans les coulisses tôt dans la soirée. J’ai dit: «Écoutez, je panique. Je vous aime les gars et vous devez venir à mon bureau demain. »Eh bien, ils sont arrivés tôt et tôt. Nous étions dans la salle de conférence. J’ai commandé de la nourriture chinoise et de la bière pour eux et nous nous sommes assis là et avons parlé. Je pense qu’ils ont aimé le fait que j’avais leur âge, que j’étais enthousiaste et que je prenais soin d’eux, et je l’ai fait, dès le premier jour. «

Elektra a réédité Ride The Lightning le 15 août, ce qui en fait l’album le plus rapide et le plus lourd jamais sorti par un grand label à ce moment-là. Inévitablement, cela a provoqué une frénésie alimentaire: tout à coup, chaque grand label voulait son propre groupe de thrash et en 18 mois, la plupart en avaient un.

Le plus dur aurait pu être fait, mais cela ne signifiait pas que Metallica était sur le point de lever le pied sur l’accélérateur. Avec un nouveau label derrière eux, ainsi qu’une nouvelle société de gestion (Q Prime, qui s’occupait également de Def Leppard) dans leur coin, Metallica devenait rapidement trop gros pour échouer. Bien que leur stock augmentait aux États-Unis, l’Europe était toujours leur bastion, et ils sont revenus de l’autre côté de l’Atlantique pour la tournée Bang That Head That Doesn’t Bang avec le méchant métalleux britannique Tank à l’appui, culminant avec un concert triomphant au Lyceum de Londres en décembre. 20.

Trente ans plus tard, Ride The Lightning reste l’album le plus important de Metallica. C’était un changement de vitesse pour le groupe lui-même et le thrash metal dans son ensemble, prouvant qu’il y avait un public pour les deux en dehors des clubs en sueur de la Bay Area. Les fans hardcore n’auraient peut-être pas aimé ses détournements stylistiques plus «commerciaux», mais les groupes qui ont suivi l’ont certainement aimé – tout à coup, tous les autres albums de thrash ont commencé par une intro acoustique ou ont eu une ballade introspective pesante au milieu.

Même Metallica eux-mêmes l’ont arnaqué. Leur grand album révolutionnaire, Master Of Puppets, a suivi exactement le même schéma structurel en ce qui concerne le rythme, du thrasher d’ouverture à l’instrumental complexe vers la fin. Ride The Lightning était plus qu’un simple tremplin – sans lui, Master Of Puppets n’existerait pas sous la forme que le monde connaît.

«Metallica a toujours eu pour objectif de dépasser les limites et d’éviter les limitations», déclare Lars Ulrich. « Chaque fois que nous faisions quelque chose, nous nous sommes toujours dit: » D’accord, que pouvons-nous faire ensuite pour être différents? »

Publié dans Classic Rock # 196

(Crédit d’image: Blackened Records)

Coffret de luxe Metallica: Ride The Lightning

Le deuxième album classique de Metallica, Ride The Lightning, les a mis sur la carte mondiale grâce à des classiques instantanés tels que Creeping Death, For Whom The Bell Tolls et Fade To Black. Cette édition Deluxe Box Set comprend quatre disques vinyles, six CD, un DVD, un livre relié, un mini-livre de paroles manuscrites par James Hetfield et un ensemble de trois affiches.

Voir l’offre