Riley Gale, chanteur du groupe de thrash metal de Dallas Power Trip, est décédé lundi. Le groupe a confirmé la nouvelle dans un communiqué. Il avait 34 ans. Cette histoire se développe.

« C’est avec la plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre chanteur et frère Riley Gale est décédé hier soir », a écrit le groupe. «Riley était un ami, un frère, un fils. Riley était à la fois une rock star plus grande que nature et un ami humble et généreux. Il a touché tant de vies à travers ses paroles et son immense cœur. Il traitait tout le monde qu’il rencontrait comme un ami et il prenait toujours soin de ses amis. Nous célébrerons la vie de Riley et n’oublierons jamais les grandes œuvres de musique, de charité et d’amour qu’il a laissées derrière lui. Vous, les fans, avez tellement compté pour lui, sachez à quel point vous êtes spécial. Si vous avez un souvenir de Riley, partagez-le, aussi petit soit-il, comme nous nous souvenons de lui.

Gale avait 22 ans lorsqu’il a formé Power Trip, travaillant dans un bureau et allant à l’école à l’Université du nord du Texas à Denton. Power Trip a sorti deux albums sur Southern Lord: leur premier album Manifest Decimation en 2013 et Nightmare Logic en 2017. Leur compilation de raretés Opening Fire: 2008-2014 est sortie en 2018, et un album live est arrivé plus tôt cette année.

Gale était politiquement franc. Le titre de la chanson Nightmare Logic de Power Trip «If Not Us Then Who» a été inspiré par le regretté icône des droits civiques John Lewis. Gale a expliqué dans des interviews comment l’album était également une réaction à l’extrême disparité de richesse et à l’idée d’une «révolte» contre les très riches. Une fois, lorsque la musique de Power Trip a été diffusée sur Fox News, le groupe a tweeté un «CEASE & DESIST» en majuscules. « Si vous n’aimez pas nos positions, ne soutenez pas notre groupe », a déclaré Gale dans une interview Revolver 2018. «Cela ne fait aucune différence pour nous. … Nous essayons de faire comprendre assez clairement que nous sommes peut-être tous des hommes blancs, mais ce n’est pas un groupe que les hommes blancs peuvent apprécier et devenir des rednecks stupides.

«C’est un mystère pour moi que nous soyons aussi grands que nous», a déclaré Gale dans cette même interview. «Je nous ai vus atteindre un plafond il y a bien plus longtemps et maintenant nous avons des gens qui nous disent que nous pourrions transformer cela en carrière et je ne sais pas si je les crois. Je ne sais même pas si je l’ai en moi, mais nous allons essayer. «

Le groupe demande de l’intimité et des dons à Dallas Hope Charities.

