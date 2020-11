Ça sent déjà Halloween et Rob Zombie sait mieux que quiconque. Le chanteur était absent du studio pendant un certain temps, mais semble prêt à rompre une absence de quatre ans sans libération. Et quoi de mieux que ces dates pour annoncer votre nouveau matériel.

Le réalisateur également a révélé aujourd’hui la date de sortie de son prochain album La conspiration de l’éclipse de Kool Aid par injection lunaire. Et ce n’est pas tout parce qu’il a aussi partagé “Le triomphe du roi Freak (une crypte de préservation et de superstition)”, première avance de l’album avec tout et sa vidéo officielle effrayante.

Rob Zombie raconte l’histoire de “King Freak”

La course de Rob zombie, tant dans le cinéma que dans la musique, s’est développé à travers divers thèmes d’horreur et cette fois ne sera pas l’exception. Pour sa nouvelle vidéo, le bon Rob reprend son amour pour la cinématographie et les monstres et nous raconte l’histoire de Roi monstre.

Bien sûr, ce personnage n’est pas seulement une entité terrifiante qui est sortie de l’esprit du chanteur. Les paroles représentent un roi impitoyable et apparemment impitoyable menant un “Une légion de malheur” et sont prêts à sortir de l’abîme pour “Frappez aux portes de votre cathédrale”. Une histoire digne de Halloween vous ne pensez pas?

Le clip réalisé par Rob -who else- est développé sur un style d’image très similaire à ses vidéos des années 90 avec White Zombie, avec la particularité que dans diverses séquences ils apparaissent traditionnels signes utilisés dans les films muets. Et bien sûr, les riffs lourds et la voix rauque du chanteur lui donnent cette touche de terreur de choc typique qui la caractérise depuis des années.

Il y a déjà une date de sortie pour son nouvel album

En 2016, Rob zombie a sorti l’album Le distributeur de célébration d’orgie satanique de sorcière acide Warlock électrique. Après ce travail, il a fait quelques présentations dans des festivals de cinéma et s’est même lancé en 2018 dans une tournée aux côtés de Marilyn Manson appelée Twins of Evil.

Maintenant, après quatre ans sans sortir son propre matériel, Rob va enfin revenir sur la scène avec un nouvel album intitulé Le complot d’éclipse de Kool Aid par injection lunaire, fidèle à son habitude d’utiliser de longs titres pour nommer ses maisons de disques. Cet album sortira sur les plateformes le 12 mars 2021 via Nuclear Blast Records.

Sur le nouvel album, Rob Zombie a confirmé à NME qu’il était déjà complètement terminé: “L’album est définitivement terminé et … je pense que c’est le meilleur album que nous ayons jamais réalisé.”. De plus, le chanteur a expliqué qu’il avait commencé à consacrer du temps à l’enregistrement de l’album une fois a terminé le tournage de son film 3 From Hell.

C’est un album très gros, fou et complexe que je suis très heureux de sortir enfin. Je devais juste terminer tout avec 3 De l’enfer avant d’entrer dans ça, mais mon plan est maintenant de commencer à enregistrer des vidéos importantes pour l’album vers janvier afin que nous puissions le publier au début de l’année prochaine.

Bien sûr, cet album devait sortir en Février 2020, mais vous savez, le coronavirus est venu pour tout tronquer. Dans les prochains mois, Rob Zombie continuera à sortir de nouveaux morceaux et nous verrons si ce King Freak sera le thème central du label.. Pour l’instant, profitez de cette vidéo dérangeante et incroyable ci-dessous.

