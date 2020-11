Les vacances viennent avec tout et, bien sûr, Les chansons de Noël ne peuvent pas être manquées. Même s’il reste un peu plus d’un mois pour célébrer Noël, on se savoure déjà le dîner traditionnel, le punch et maintenant nous voulons porter le pull moche habituel. Et en attendant tout ça, on peut aller écouter une bonne chanson par Robbie Williams.

C’est comme ca. Le chanteur anglais prend un peu d’avance sur les festivités du mois prochain avec une chanson pour inciter le public à passer un bon moment à la veille de l’arrivée du Père Noël. Bon Robbie sait que la situation due à la pandémie a compliqué diverses célébrations, donc dans cette nouvelle piste il doit remonter le moral.

La chanson de Noël de Robbie Williams

Ressentez-vous déjà le le temps froid et l’effervescence de la saison de Noël? Oui, on sait qu’il y a un mois et un peu plus pour fêter Noël, mais plusieurs artistes aiment Robbie Williams anticipe déjà des cadeaux pour les fans du monde entier.

Le compositeur britannique a récemment sorti une chanson particulière inspiré de la saison des fêtes. “Je ne peux pas arrêter Noël”, au-delà d’être une chanson pleine de chansons sur la célébration du 25 décembre, ce petit rouleau jette également plusieurs clins d’œil à la situation de contingence, quarantaine et même distanciation sociale.

“Le Père Noël est dans son traîneau, mais maintenant il est à deux mètres”dit l’un des couplets que Williams récite tout au long de la chanson. Et c’est que ce morceau, composé de sons joyeux et de cloches de Noël, fait également référence à la façon dont nous avons dû nous adapter aux rencontres virtuelles, par exemple, dans Zoom et plus de plateformes.

Robbie, connaissant la partie la plus difficile de la pandémie, Il rend également hommage avec une mention aux personnes qui ont malheureusement perdu la vie à cause du coronavirus. Ici, nous vous laissons la chanson pour que vous puissiez l’écouter et commencer à préparer votre Noël avec une bonne chanson.

Voir sur YouTube

Disque de Noël

Le 22 novembre 2019, Robbie Williams a sorti son album Le cadeau de Noël précisément à l’occasion de Noël. Maintenant, presque exactement un an après ce lancement, l’auteur-compositeur-interprète anglais prépare une édition de luxe dudit matériel.

Le nouvel opus a été enregistré et produit en collaboration avec Guy Chambers et Richard Flack plus Rod Stewart, Tyson Fury, Bryan Adams et Jamie Cullum, entre autres artistes. Voilà, ne laissez pas passer Noël et écoutez cette compilation de décembre de bon robbie sur les plateformes.