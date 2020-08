Robert Plant a partagé un morceau inédit intitulé Too Much Alike – une reprise du classique rockabilly de Charley Feathers, avec la chanteuse-compositrice américaine Patty Griffin le rejoignant au chant.

La chanson figurera sur l’album Digging Deep: Subterranea récemment annoncé – une collection de 30 titres qui couvrent la carrière solo de l’ancien chanteur de Led Zeppelin.

Digging Deep: Subterranea sera lancé sur 2CD et sur les plateformes numériques et de streaming le 2 octobre via le label Es Paranza de Plant et inclura également deux autres enregistrements inédits: Nothing Takes The Place Of You et Charlie Patton Highway (Turn It Up – Part 1) , que Plant a publié le mois dernier.

Plant vient également de lancer la troisième saison de son podcast Digging Deep. Au total, cinq nouveaux épisodes seront présentés en première toutes les deux semaines et tous ont été enregistrés plus tôt cette année avec Matt Everitt de BBC 6 Music devant un public en direct au Rough Trade East de Londres.

Creuser en profondeur: Subterranea est maintenant disponible en précommande. Découvrez trop de choses ci-dessous.

Robert Plant: Creuser profondément: Subterranea

CD1

1. Arc-en-ciel

2. Genre blessé

3. Faites briller tout autour

4. Navire des fous

5. Rien ne vous remplace – inédit

6. Ténèbres, ténèbres

7. Le ciel sait

8. Dans l’humeur

9. Charlie Patton Highway (Turn It Up – Part 1) – Inédit

10. Nouveau monde

11. Comme si je n’avais jamais été parti

12. Je crois

13. Danse avec toi ce soir

14. Satan, votre royaume doit s’effondrer

15. Great Spirit (acoustique)

CD2

1. Danse des anges

2. Takamba

3. Anniversaire

4. Amour sans épave

5. Blanc propre et soigné

6. Cavalier d’argent

7. Fat Lip

8. 29 palmiers

9. La dernière fois que je l’ai vue

10 Embrassez un autre automne

11. Too Much Alike – Inédit

12. Grosse bûche

13. Tomber à nouveau amoureux

14. Memory Song (Hello Hello)

15. Terre promise

