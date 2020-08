Le nouvel album de Roddy Ricch arrive peut-être plus tôt que vous ne le pensez.

Pendant ses vacances à Cabo cette semaine, le rappeur de L.A. a été mis en ligne sur Instagram où il a annoncé que son prochain projet était en cours.

« L’album sera bientôt f ** k », a-t-il déclaré à des fans enthousiastes.

Cependant, on ne sait pas s’il était sérieux. «Ni ** un toujours n ° 3 sur les panneaux d’affichage. Je dois me donner du temps », a-t-il ajouté.

Roddy a dominé les charts tout au long de l’année. «The Box» a dominé le Billboard Hot 100 pendant 11 semaines, tandis que «Rockstar», sa collaboration avec DaBaby, reste n ° 3 du Hot 100 après sept semaines au n ° 1.

Dans une récente interview avec GQ, il a parlé de la chronologie de son deuxième album. «Pourrais-je déposer un nouvel album maintenant? Oui. Vais-je? Non », a déclaré Roddy. «Il ne s’agit vraiment pas d’être prêt ou non. C’est plus une question de timing. Je laisse vraiment tomber quand j’en ai envie.

Lorsque le suivi de ses débuts en 2019, Please Excuse Me For Being Antisocial arrive, il promet de la grandeur. «Le prochain album sera un chef-d’œuvre à part entière. Une vraie idée. Un vrai corpus de travail », a-t-il déclaré.

Roddy devait se produire aux MTV VMA de dimanche, mais a abandonné à la dernière minute. «Malheureusement, je ne me produirai pas aux VMA de cette année comme annoncé», a-t-il écrit sur sa story Instagram. «Mon équipe et moi avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que cela fonctionne, en raison de problèmes de conformité COVID à la dernière minute, nous avons dû annuler la performance. Mon équipe et moi sommes en sécurité et la santé de chacun est une priorité absolue, tout en donnant une performance de qualité. J’apprécie MTV pour l’opportunité de jouer et j’espère pouvoir vous voir l’année prochaine. «