Le documentaire Somebody Up There Likes Me, qui retrace la carrière du guitariste des Rolling Stones Ronnie Wood, devrait sortir à la maison plus tard cette année.

Le film réalisé par Mike Figgis en 2019 est sorti sur grand écran en novembre de l’année dernière, le documentaire étant arrivé sur Blu-ray, DVD, sur les plateformes numériques et en édition de livre relié de luxe le 9 octobre via Eagle Rock Entertainment.

Somebody Up There Likes Me présente des contributions d’artistes tels que Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Rod Stewart – regardez la bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis se lit comme suit: «Un homme encore à la fine pointe dans ses 70 ans, le film raconte l’histoire de ses humbles débuts dans le nord de Londres, où ses frères aînés ont façonné la puissance musicale qu’il allait devenir, à la carrière unique qui n’a pas seulement duré plus de 50 ans – jusqu’à présent – mais a également traversé certains des musiciens les plus influents que le monde ait jamais connus, notamment The Birds, Jeff Beck, The New Barbarians, Rod Stewart, The Faces et bien sûr The Rolling Stones.

«Ronnie nous guide dans un voyage à travers sa vie – peinture et performance, accompagné par les amis, musiciens et artistes qui ont fait partie de sa vie au fil des ans.

La nouvelle version à domicile comprendra des performances bonus de Wood et une paire de mini-fonctionnalités, tandis que la version de luxe comprendra un livre relié avec des images et des peintures exclusives de Wood.