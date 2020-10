Bien que 2020 soit une année très rare pour la musique, avec de nombreux concerts et festivals en direct reportés par la pandémie, la grande majorité de l’industrie en profite pour composer de la musique et planifier de grandes choses pour l’avenir. Mais surtout, il a fallu voir le retour d’artistes restés longtemps silencieux, comme le cas de Sam Smith qui revient par la porte d’entrée avec un disque fraîchement sorti du four.

Trois ans après la sortie de The Thrill of It All, le chanteur britannique est de retour avec un nouvel album intitulé Love Goes, cela comme beaucoup d’autres artistes a dû reporter le lancement en raison du coronavirus béni. En fait, cet album aurait dû sortir le 1er mai puis c’est arrivé le 5 juin … mais pour des raisons différentes vient chez nous le 30 octobre pour clôturer le mois avec tout.

Vous pouvez également lire: NIVEAU ENNUYANT: LA THÉORIE QUI ADELE ET SAM SMITH SONT LA MÊME PERSONNE

Sam Smith revient avec son troisième album

Sam Smith nous avançait son troisième disque avec plusieurs singles comme «How Do You Sleep?», «To Die For», «My Oasis» avec Burna Boy, «Diamonds», «Kid’s Again», qui nous ont fait comprendre quel chemin le chanteur emprunterait dans cette nouvelle étape de sa carrière; chansons pleines de sentiment et de mélancolie mélangé à l’un ou l’autre battement pour danser, chanter et lancer le cri en même temps.

Au final, cette combinaison est idéale pour cette étrange année que nous avons dû vivre, car avec tout ce qui s’est passé ces derniers mois, ce dont nous avons le plus besoin, c’est de se sentir connecté et quoi de mieux qu’avec la musique. Mais au-delà de ça, Sam nous laisse voir qu’avec cet album il a voulu expérimenter et sortir de sa zone de confort, essayer de se réinventer en tant qu’artiste en explorant différents rythmes et sons.

Dans L’amour va, Sam Smith présente une énorme collection de chansons –17 pour être exact– dans lequel il rassemble toutes sortes de collaborateurs. Pour vous donner une idée, ils apparaissent Labrinthe, Normani, Demi Lovato, Calvin Harris et jusqu’à Guy Lawrence de Divulgation qui apportent leur touche personnelle aux compositions nostalgiques du chanteur britannique. Si vous n’avez pas encore écouté cet album, nous vous laissons ci-dessous:

Internet pleure avec cet album

Biensûr que le nouveau de Sam Smith était attendu par tous ses fansEh bien, ils ont dû endurer trois ans – et beaucoup de mois en 2020 – pour qu’il ose sortir son troisième album studio. Et comme prévu, les adeptes de l’os du Colorado se sont dévoilés pour le lui jeter complètement et à leur grande surprise, ils ont trouvé un album qui les a trop émus, au point que beaucoup – sans chagrin ni peur – ont dit qu’il les faisait pleurer.

Mais il vaut mieux ne pas leur en dire plus, ici nous vous laissons les meilleures réactions et l’étrange mème que Love Goes nous a laissé, le matériel d’enregistrement avec lequel le chanteur revient et avec tout:

Je n’ai entendu qu’une seule chanson de l’album de Sam Smith et j’ai déjà envie de rester au lit en l’écoutant toute ma vie. 🥺 #LoveGoes – Steve. (@bichis___) 30 octobre 2020

* MAINTENANT, MON CŒUR EST BRISÉ ET JE pleure sur le sol. ET CHAQUE PARTIE DE MOI VEUT QUE VOUS PASSER À TRAVERS LA PORTE, MAIS VOUS N’ÊTES PAS ICI ET JE NE PEUX AIMER PERSONNE D’AUTRE. * SAM SMITH – PARDONNEZ-MOI #SamSmith #LoveGoes pic.twitter.com/SLFRj8QDOx – STREAM LOVE GOES💗 (@idbeenateenidle) 30 octobre 2020

J’ai essayé de ne pas pleurer avec l’album #samsmith mais c’est inévitable. pic.twitter.com/DmMN3TvteW – saramateo✨ (@ Saraml5) 30 octobre 2020

Un bijou formidable, je n’en attendais pas moins. Je consacrerai mes journées à cet album pendant longtemps. #SamSmith #LoveGoes pic.twitter.com/QYwKOKaztV – Elizabeth ☀️ (@ Elizabeth42_) 30 octobre 2020

Logo logo #LoveGoes #SamSmith pic.twitter.com/uSzvKdnHEP – Love Goes 10/30 🌺🌼🌻🌸🌷🏵️ (@LittlesmithV) 25 octobre 2020

Weeeey, mon traumatisme n’est pas fini avec Comment dors-tu? Et le gars va sortir un autre album … CALMATEEEE MI CIELAAAA 😍 #SamSmith pic.twitter.com/fdiSAI6QG8 – S opecito ♥ (@AlecitaTerrazas) 30 octobre 2020

Le nouvel album de Sam Smith est ma nouvelle religion. # LoveGoes #SamSmith pic.twitter.com/CRrmTGpAWk – D ay (@ Day7590Dayra) 30 octobre 2020

C’est parfait🥰

Veuillez arrêter de hacher les oignons # SamSmith #LoveGoes pic.twitter.com/tlig4gHXsI – Blanca Chee Queb (@QuebChee) 30 octobre 2020