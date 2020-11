Malgré tout ce qui se passe dans l’industrie, la musique ne s’arrête pas et les groupes non plus. Beaucoup d’entre eux et de l’enfermement continuent à composer des chansons et à les sortir pour atténuer ces rares moments que nous vivons, mais il y a ceux qui préfèrent porter cela à un autre niveau comme Sigur Rós, qui après quelques années de silence est de retour en 2020 avec un album très spécial.

Comme vous vous en souviendrez, le 2 octobre, le leader du groupe islandais, Jónsi a sorti son premier album solo, Shiver. Avec cet énorme projet, nous pensions que le groupe serait à l’arrière-plan, mais il y a quelques jours, les membres ont annoncé que ils reviendraient avec un matériau assez ambitieux et qu’ils avaient mis en conserve depuis longtemps par sa nature, mais cela montre une autre facette dans la carrière de ces grands musiciens.

Sigur Rós présente un album orchestral

Il s’avère qu’à la fin du mois d’octobre, Sigur Rós a annoncé en grande pompe qu’il sortirait un nouvel album intitulé Odin’s Raven Magic, après presque sept ans de son dernier disque, Kveikur. Mais ce n’est pas un album qui est né à l’isolement, non, en fait il vient d’une série de présentations que le groupe a fait il y a de nombreuses années et que grâce au coronavirus – l’une des rares bonnes choses qu’il nous a apportées – nous pourrons l’écouter dans un quelques semaines.

En 2002, Jónsi et sa compagnie ont présenté une œuvre orchestrale, qui a été créée au Reykjavik Arts Festival de cette même année. Le groupe s’est inspiré d’un morceau de poésie islandaise médiévale pour créer cette idée, où bien sûr l’instrumentation brille complètement, mais ils nous montrent aussi que le son que le groupe a, avec ces teintes électroniques et expérimentales, ils vont parfaitement avec tous ces arrangements.

Le groupe sonne majestueux sur cet album

De cet album, Sigur Rós nous a présenté il y a quelques semaines la chanson «Dvergmál», mais maintenant ils nous laissent émus avec le single suivant intitulé “Stendur æva”. C’est un beau morceau où le chanteur du groupe est rejoint par le chanteur Steindór Andersen, avec ses collègues islandais Hilmar Örn Hilmarsson et María Huld Markan Sigfúsdóttir, pour nous offrir près de 10 minutes de musique céleste, avec des chœurs et toutes sortes d’instruments.

Comme si cela ne suffisait pas, ils ont accompagné cette chanson d’une vidéo très spéciale. Le groupe a présenté et enregistré cette œuvre orchestrale en 2004 à Paris, et pour cette occasion ils ont compté des musiciens de premier ordre tels que l’Orchestre du Conservatoire de Paris et le Chœur de la Schola Cantorum. Si vous manquez des concerts – tout comme nous – Lorsque vous verrez ce clip, vous verserez sûrement une larme, car cela vous donnera envie d’être dans ce forum.

Magie du corbeau d’Odin, Le nouvel album de Sigur Rós nous arrivera ensuite 4 décembre. Mais en attendant que ce jour vienne, égaye ton vendredi en regardant la vidéo qu’ils ont publiée pour la chanson «Stendur æva»:

