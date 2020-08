ENGAGEMENT KILLSWITCH chanteur Jesse Leach a critiqué le «gouvernement trompeur, corrompu et opportuniste» pour avoir utilisé des «tactiques de désinformation et de propagande» pour maintenir la population «dans un état de paranoïa et d’hystérie».

Plus tôt dans la journée (dimanche 30 août), Lixivier pris à son Instagram compte à écrire: « L’un des sentiments les plus centraux et les plus incroyables est la performance musicale. Quand le public est là avec vous, vous redonnant chaque once d’énergie, c’est la vraie communion. Je suis reconnaissant d’avoir vécu cela avec des milliers de personnes autour. le monde. Quel privilège et quel honneur. J’attends avec impatience le jour où je pourrai le faire à nouveau. En attendant, restons tous forts et vigilants!

«Prenons soin les uns des autres au sein d’un gouvernement trompeur, corrompu et opportuniste.

«La peur est la nouvelle monnaie par laquelle nous sommes tous achetés et vendus par une classe dirigeante qui n’a que peu ou pas de respect pour son peuple. Ils bénéficient grandement de notre peur et de notre division alors qu’ils démantèlent lentement notre économie. Quelque chose doit céder mais c’est entre nos mains «nous le peuple».

«Jusqu’à présent, nous avons simplement permis à notre division, à notre peur et à notre amertume de nous garder sous leur emprise de la désinformation et des tactiques de propagande. La vérité est déguisée et nous avalons leurs mensonges comme un poison déguisé en médicament. Nous attendons simplement notre délivrance d’une personne gonflée et apathique. Le véritable agenda et les vrais problèmes sont si loin enfouis que nous ne pouvons pas voir l’écriture sur le mur.À mesure que nous mourons, les causes sont manipulées et les chiffres sont gonflés pour nous maintenir dans un état de paranoïa et d’hystérie.

« Nous vivons à une époque où nos propres gens sont devenus des lèche-bottes et des chiens de poche tels qu’ils ne peuvent pas voir leurs manières serviles sont la raison pour laquelle nous ne pouvons pas rassembler assez d’unité pour repousser! Au lieu de la peur, nous devons rassembler nos colère juste et l’utiliser pour organiser et exiger des comptes et des réponses factuelles. Ils utilisent nos morts comme une plate-forme et un chiffre sur un graphique pour continuer à faire avancer leurs agendas. Nous ne sommes que des chiffres à leurs yeux. Ils utilisent tous les moyens nécessaires pour manipuler et nous contrôler.

« Nous devons nous réveiller avant qu’il ne soit trop tard et que cet état totalitaire orwellien ne se solidifie. S’il y a jamais eu le temps d’une révolution, ce moment est venu! Hélas nous sommes tous si sédatifs, divisés et nourris de force par des informations fausses et toujours manipulées transmises. comme « science » cette unité précédente et puissante est un espoir lointain. Quel spectacle de merde surréaliste et compliqué dans lequel nous vivons tous. Je ne me soumettrai pas « .

Lixivier critique ouvertement le gouvernement américain depuis plusieurs années. Dans une interview en 2018 avec Son plus fort, il a dit que « la majorité des politiciens sont des menteurs complets et le système sous lequel nous sommes est tout de la fumée et des miroirs et de la tromperie. C’est une arnaque totale. Je suis complètement en désaccord avec tout cela et je suis devenu beaucoup plus anarchiste ces jours-ci, je pense qu’on nous ment constamment.

« Je sais que cela semble vraiment triste et sombre, mais je ne pense pas que le vote compte du tout », a-t-il poursuivi. « C’est juste là où j’en suis en ce moment. Je pense que ce n’est que des conneries. Pour moi personnellement, en tant que parolier et auteur-compositeur et quelqu’un qui fait attention, j’aime marcher sur une ligne fine lorsque j’aborde ces problèmes dans la musique.

«Je n’ai pas assez d’informations pour vraiment savoir tout ce qui se passe, donc il m’est difficile de prendre une position ferme sur quelque chose quand il y a tellement d’angles différents.

« Je veux juste que les gens réfléchissent; je ne veux pas les influencer dans un sens ou dans l’autre », a-t-il ajouté. « Mais je pense qu’il est important d’être conscient de ce qui se passe autour de toi. »

En mai dernier, ENGAGEMENT KILLSWITCH chuté « Atonement II B-Sides For Charity », avec 100% des bénéfices reversés au Fonds de secours COVID-19 pour le Center for Disaster Philanthropy. La version comprend six chansons des sessions d’enregistrement pour ENGAGEMENT KILLSWITCHsortie en 2019 et Grammy-album nommé « Expiation », disponible maintenant via Disques Metal Blade.