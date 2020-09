Silentó a été arrêté après avoir prétendument pénétré dans la maison d’un étranger et les avoir menacés avec une arme mortelle.

Le rappeur de «Watch Me (Whip / Nae Nae)», de son vrai nom Richard Lamar Hawk, a été arrêté samedi 29 août lorsqu’il est entré dans une maison au hasard à Valley Village, en Californie, une hachette à la main. . Selon ABC7, il essayait de retrouver sa petite amie.

Les propriétaires et leurs enfants étaient à la maison à l’époque, mais ils n’ont pas été blessés. Quelqu’un dans la maison a crié à l’aide tandis que d’autres l’ont descendu et l’ont désarmé, rapporte TMZ. Peu de temps après, l’ami de Silentó est arrivé et lui a dit que c’était la mauvaise maison et ils ont fui.

Les flics ont été appelés et Silentó a été arrêté et accusé de deux chefs d’accusation d’agression avec une arme mortelle. Il est actuellement détenu sous caution de 250 000 $ avec une arme mortelle.

La veille, Silentó a été arrêté par la police de Santa Ana, en Californie, après un rapport faisant état de troubles domestiques. Il a été inscrit et libéré pour avoir infligé des blessures corporelles à un conjoint ou à un concubin.

Silentó est devenu célèbre avec son single à succès de 2015 «Watch Me (Whip / Nae Nae)», qui a atteint la 3e place du Billboard Hot 100 et a engendré un engouement viral pour la danse.

