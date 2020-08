Sans doute, au Mexique, nous avons beaucoup d’artistes talentueux. Depuis des temps immémoriaux, Des groupes sans fin et des musiciens impressionnants ont émergé de différents coins de notre paysNous n’avons pas le moindre doute à ce sujet. Pourtant, de la dernière génération d’artistes qui le brisent, Silvana Estrada a gagné une place très spéciale.

L’auteur-compositeur-interprète de Veracruz a vécu une année de rêve malgré le coronavirus béni. Il y a quelques jours, il a relancé son premier disque, Lo Sagrado, qui a été créée en 2016 sous la production du célèbre musicien de jazz, Chasseur de Charlie. En plus de cet énorme cadeau pour ses fans, Un petit documentaire est arrivé qui nous montre le chemin qui l’a amenée à enregistrer ce disque.

Silvana Estrada côtoie les grands de la musique actuelle

Mais ce n’est pas la seule nouvelle Silvana Estrada nous amène à 2020, car il vient de franchir un pas énorme dans sa courte mais puissante carrière en plein essor. Il s’avère que Le joueur de 23 ans de Veracruz a signé un contrat avec Glassnote Records, l’une des plus importantes maisons de disques au monde, devenant ainsi le premier artiste mexicain –Et d’Amérique latine– faire partie de leurs rangs.

Pour vous donner une idée de l’importance de cela, le label a travaillé et a de grands groupes et musiciens comme Phoenix, Childish Gambino, Two Door Cinema Club, Mumford & Sons, Kele Okereke –Vocaliste du Bloc Party–, Le piège de l’humeur, Flo Morrisey, fille, Half Moon Run. Alors comme vous le voyez, Silvana côtoiera des artistes très choncho.

Réalisation plus que méritée pour son travail acharné et sa voix impeccable.

Sur cette énorme étape de votre carrière, Silvana Estrada était très excitée, impatiente de travailler avec eux tous immédiatement, alors qu’elle prévoit de sortir son premier album complet, Marchita:

«Faire partie de Glassnote est avant tout une grande joie et un grand honneur. Je suis son premier artiste latin et je suis très curieux de vivre tout ce que nous allons créer et réaliser ensemble. Je suis très heureux de savoir que je travaille avec des gens très passionnés qui ont senti ma musique au-delà du langage. Je pense que ce sont des moments qui ont besoin de ça: une musique qui se fait sentir ».

Et pour fêter ça, il a enregistré une pochette unique

Pour couronner toutes ces énormes publicités, Silvana Estrada a décidé de reprendre l’un des groupes de Glassnote Records –Et favori du public mexicain–, CHVRCHES… comme ils le lisent. Et pas seulement cela, il a également choisi une chanson dont on a parlé récemment parce qu’elle est apparue dans certaines séries, bien sûr, nous parlons de « Forever », la chanson la plus écoutée du groupe écossais sur les plateformes numériques.

Beaucoup d’entre nous connaissent cette chanson pour être chargée de synthétiseurs et d’une batterie puissante, où la voix de Lauren Mayberry te frappe presque au visage. Et cette fois, ce n’est pas une exception, parce que l’auteur-compositeur-interprète l’a chanté en espagnol et était accompagné d’une guitare acoustique, résultant en une version extrêmement intime et émotionnelle. En parlant de cette couverture, Silvana nous dit dans ses propres mots ce que cette chanson représente pour elle:

« Enregistrer cette adaptation de Forever » a été très spécial pour moi. Quand j’ai entendu la version de CHVRCHES pour la première fois, cela m’a beaucoup frappé, non seulement à cause de la grande chanson que c’est, mais aussi parce que je me sentais très loin de mon univers. J’ai trouvé le processus de traduction des paroles en espagnol très intéressant, le chantant et le produisant d’une manière qui me semblait proche (…) c’était très excitant de l’entourer d’un nouveau paysage, avec une instrumentation et une interprétation complètement différentes, sans rien perdre de compte tenu de l’intensité des mots et de leur essence ».

La vérité est que cette année et celles à venir, ils peignent de façon spectaculaire pour l’un des artistes les plus jeunes et les plus talentueux que nous ayons dans notre pays.

Mais il vaut mieux ne pas leur en dire plus, écoutez ci-dessous «Para Siempre», la version espagnole de Silvana Estrada de «Forever», le hit CHVRCHES.

Voir sur YouTube