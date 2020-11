Un de chaux pour deux de sable en cette année chaotique. La pandémie a emporté beaucoup de choses que nous voulions, comme des concerts en direct et des festivals, mais à mesure que les choses reviennent à la “ normale ”, certains ils prévoient déjà de faire des choses pour 2021 comme partir en tournée et ainsi de suite. Et bien que l’avenir soit incertain, il est inévitable de ne pas être enthousiasmé par les nouvelles que nous allons vous donner, car Slipknot reviendra au Mexique! Oui, comme ils l’ont lu.

À travers leurs réseaux sociaux, le groupe dirigé par Corey Taylor a annoncé en grande pompe que ils retourneront dans notre pays après ce KnotFest chaotique 2019 être l’une des têtes d’affiche du festival Hell and Heaven 2021. Avec une vidéo spectaculaire digne d’une bande-annonce de film qui nous a époustouflés, les Iowans ont salué leur famille mexicaine et le festival a fait cette annonce qui en fera sûrement beaucoup très heureux.

Ma famille, le Mexique! Nous retournons chez nous, Foro Pegaso! tête d’affiche #HellandHeavenMetalFest 2021. Inscrivez-vous pour avoir accès avant tout le monde à la vente de billets. Vivez l’expérience Hell and Heaven.https: //t.co/YhHGuBbfkg pic.twitter.com/3s7D4cG3RE – Slipknot (@slipknot) 12 novembre 2020

Vous pouvez également lire: MEXIQUE OUT? KNOTFEST ANNONCE LES PAYS HÔTES DU FESTIVAL EN AMÉRIQUE LATINE

Slipknot revient dans notre pays l’année prochaine!

“On rock à tes côtés jusqu’au bout, on est à nouveau avec toi …”, dit la vidéo avec laquelle Slipknot confirme qu’ils viendront au festival de rock et de métal, qui aura lieu des jours Les 3, 4 et 5 décembre 2021 au Pegaso Forum à Toluca, ce qui assure au groupe que c’est chez lui. Jusqu’à présent, ils n’ont pas confirmé le jour où il sera présenté, mais les inscriptions ont déjà commencé afin que vous soyez parmi les premiers à avoir vos billets.

Les inscriptions en prévente se clôturent le 17 novembre et la prévente commencera un jour plus tard, vous pouvez vous inscrire en cliquant ICI. Les prix de prévente pour voir ce groupe jouer les chansons de leur dernier album, We Are Not Your Kind et leurs autres succès sont les suivants:

Général 2800 $ Préféré 4800 $ VIP 5900 $

Ils ne disent toujours pas ce qui se passe avec l’autre rendez-vous dans notre pays

Comme vous vous en souvenez, à la mi-juin et en raison du coronavirus, le festival Machaca à Monterrey, Nuevo León a reporté son édition 2020 pour samedi 26 juin 2021. L’un des principaux actes est Slipknot, et bien qu’ils aient mentionné dans leur déclaration que la gamme qu’ils avaient alors envisagée était toujours en place, y compris le groupe de l’Iowa, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas parlé de cette date.

Ces derniers jours, les membres de Slipknot ont été très actifs. Entre eux Jim Root (avec qui nous avons eu la chance de parler et PAR ICI peut vérifier l’entretien) et surtout Corey Taylor, qui a profité de la pause de la tournée pour enfin sortir son premier album solo, CMFT. Ensuite Nous vous laissons le discours complet sur ce grand musicien, qui nous a raconté les détails de cet album et a même envoyé un message à ses fans au Mexique:

Voir sur YouTube