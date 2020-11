Depuis quelques années maintenant, la scène musicale latino-américaine est nourrie par beaucoup d’artistes colombiens comme Elsa et Elmar. Le chanteur avec beaucoup d’efforts, de dévouement et de bonnes chansons, est devenu une référence du Pop alternative hispanophone et ses multiples apparitions dans des festivals tels que Vivez Latino au Mexique ou Estéreo Picnic dans sa Colombie natale ils le vérifient.

Maintenant, après plusieurs disques, collaborations, tournées et travail acharné d’écriture de chansons, lun natif de Bucaramanga veut célébrer avec ses followers sa récente signature avec Sony Music Mexico. Dans quelques jours, Elsa se connectera pour un Virtual Meet & Greet et ici sur Sopitas.com, avec nos amis d’Apple Music, nous voulons donner aux fans l’opportunité de la rencontrer.

Elsa et Elmar signent avec Sony Music Mexico et préparent les sorties

Elsa et Elmar a vécu un moment crucial de sa carrière artistique en 2019. C’est au cours de cette année que la Colombienne a lancé Tu es diamant, un album qui a apporté avec lui une période fructueuse pleine de succès grâce à des chansons comme «Ojos Noche “,” Midpoints “et” No Te Canses “ . Et ce n’était pas tout, car cette année-là, il a également reçu la nomination Grammy Latin du meilleur nouvel artiste.

Bien sûr, La période de quarantaine a ralenti un peu ses projets de tournée et des concerts, mais ça ne veut pas dire ont cessé de travailler du tout. Pendant cette période d’isolement, Elsa a sorti l’EP Quatre fois 10 à partir de laquelle nous avons pu écouter des chansons comme “Créer des disques” ou “Desamarte”, chargé d’émotion et de rythmes enveloppants pour passer un moment nostalgique mais agréable.

Après ces enregistrements et en pleine année mouvementée, Elsa y Elmar remporte un nouveau succès en signant un contrat record avec Sony Music Mexico. Bien sûr, la productrice a également décidé de la célébrer de différentes manières, dont sa collaboration avec Carla Morrison dans une nouvelle version de “Ojos Noche”, cette chanson qui a servi de single de son album de 2019 et qui sonnait partout.

Vous pouvez également lire: ELSA ET ELMAR REJOIGNENT CARLA MORRISON POUR UNE NOUVELLE VERSION D’OJOS NOCHE

Nous vous invitons à rencontrer Elsa et Elmar!

La nouvelle vidéo de cette collaboration entre Elsa et Elmar avec Carla Morrison arriveront sur les plateformes le 12 novembre. Cependant, vous pouvez être parmi les premiers à regarder la vidéo exclusivement avant sa première. Et pas seulement ça: Vous pouvez également discuter avec Elsa lors d’un Meet & Greet virtuel juste pour les fans d’os rouges!

La rencontre avec Elsa et Elmar aura lieu via Zoom sur le 11 novembre prochain à 17h00 et ici sur Sopitas.com, nous vous donnerons l’occasion de rencontrer le compositeur de “Culpa, Tengo”. Voici une dynamique très simple pour sécurisez votre place à la réunion avec Elsa.

Voir sur YouTube

1. Suivez Sopitas y Sopitas FM dans tous vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram).

2. Partagez cette note dans un tweet de votre compte personnel avec le hashtag #ElsaYElMarXSopitas et chez Sopitas FM (assurez-vous que votre compte est public, afin que nous puissions vous localiser plus tard).

3. Dans le même tweet, répondez à la question suivante: Dans quel album d’Elsa et Elmar la chanson «Ojos Noche? Entrez le lien de votre tweet dans le formulaire que vous trouverez dans ce LIEN avec votre nom complet et votre e-mail.

4. Nous informerons les gagnants par e-mail tout au long de l’après-midi du mardi 10 novembre. Le lien vous sera envoyé rejoindre la réunion avec Elsa via Zoom.

Voilà, assez simple pour ne pas rater cette belle opportunité. N’oubliez pas de pré-enregistrer “Ojos Noche” avec Carla Morrison dans Musique Apple pour que vous puissiez écouter cette chanson incroyable autant de fois que vous le souhaitez. Ici, nous vous laissons également les réseaux de Facebook, Twitter et Instagram d’Elsa et Elmar afin que vous puissiez la suivre et garder un œil sur ses prochaines sorties et surprises.

Important

– Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

– Les premières personnes qui terminent correctement les étapes seront les gagnants.

– En plus d’avertir les gagnants par e-mail, nous mettrons leurs noms dans cette note.

– Cette dynamique commence dans l’après-midi du 9 novembre et se termine le 10 novembre dans l’après-midi.

– Les gagnants seront informés le 10 novembre dans l’après-midi.

– Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.

Ce sont les gagnants de la dynamique!

Frida Becerra Velazquez

Armando Hernández Cervantes

Monica Piedras Montiel

Kenya Dinorah Tovar Ocampo

Julian David Rivera Castañeda

Alba Belén Ortiz Pulgarín

Andrea Ornelas Villar

Luz Clarita Sariñana Ramírez

Yaritza Dámaso Sosa

Clara Citlali Celis Reyes