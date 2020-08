Spotify et YouTube sévissent contre des millions de «faux» streams générés par le dernier morceau de BTS, «Dynamite». Mais parce que les pièces en question dérivent en grande partie des vues répétées des fans inconditionnels – et non des bots – les ajustements sont-ils vraiment justes?

BTS a abandonné «Dynamite» il y a quatre jours, le vendredi 21 août, et la piste de près de quatre minutes a eu un impact énorme hors de la porte. Avec environ trois millions de téléspectateurs simultanés au moment de sa première sur YouTube et 100 millions d’écoutes en 24 heures, la première chanson en anglais du boys band a permis au groupe de récupérer plusieurs disques YouTube de Blackpink.

Bien sûr, nous avons également couvert les titres de Blackpink avec « How You Like That ». En juin, l’œuvre a attiré 1,66 million de téléspectateurs simultanés et a réussi à obtenir quelque 82,4 millions d’écoutes en 24 heures.

Les responsables de Spotify ont confirmé que les fans fanatiques de BTS ont joué à «Dynamite» environ 12,6 millions de fois au cours des 24 heures suivant sa sortie. Cependant, le principal service de streaming musical n’a reconnu que 7,78 millions de ces écoutes – près de cinq millions de moins que le total réel – sur son palmarès Top 200 du 21 août.

Bien que la société basée à Stockholm utilise depuis longtemps une formule (non divulguée publiquement) pour omettre certains flux répétés ou inauthentiques des graphiques, beaucoup expriment leur déception face à la décision, car les flux semblent résulter d’un effort soigneusement coordonné entre BTS ARMY membres, encore une fois.

Outre la publication sur les réseaux sociaux de la tentative internationale de stimuler « Dynamite » avec des pièces répétées, un nombre important de fidèles de l’ARMY ont abordé l’initiative dans la section des commentaires de YouTube. « 100 millions dans les premières 24 heures, nous pouvons le faire, armée, lâchons-nous », a encouragé un individu le jour où le single a fait ses débuts. Un autre passionné de BTS a répondu: « Je perds lentement espoir, j’ai peur que nous n’atteignions pas notre objectif. [of hitting 100 million YouTube views in 24 hours] mais je n’arrêterai pas de str34. »

Enfin, différents superfans de BTS se tournent encore vers les médias sociaux avec des explications détaillées sur «comment diffuser sur Spotify». Utiliser des comptes premium, écouter certaines listes de lecture et sauter plusieurs chansons (pas «Dynamite», bien sûr) par heure ne sont que quelques-unes des nombreuses recommandations que ces personnes ont faites. Les amateurs de BTS ont publié d’autres solutions de contournement similaires pour la diffusion en continu sur YouTube – avec un objectif spécifique de voir les lectures compter dans le total des vues – mais la plate-forme de partage de vidéos n’a pas exprimé sa position sur les véritables flux «Dynamite» résultant d’un tir rapide. rediffusions.

Selon toute vraisemblance, YouTube a également lancé des millions de lectures réelles en raison de répétitions excessives et d’un comportement de streaming de type bot. Mais malgré son soutien incroyablement enragé et persistant, les fans de l’ARMY ne sont pas des robots – ce sont juste des humains obsédés.

À plus grande échelle, les politiques d’audience issues de «Dynamite» pourraient avoir un impact considérable sur le paysage du streaming – y compris, le plus immédiatement, ce qui définit exactement un flux. Il y a des années, DMN a été le premier à annoncer que Vulfpeck avait financé une tournée avec les redevances de Sleepify, le premier (et seul) album «silencieux» du groupe de neuf ans rempli de morceaux courts et complètement silencieux. Spotify a d’abord ri du travail, mais alors que les fans continuaient de jouer l’album bien intitulé avant de se coucher et que les revenus correspondants de Vulfpeck dépassaient la barre des 20000 $, les hauts dirigeants de la société ont déchiré la sortie de 10 titres.