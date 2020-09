Cela n’a peut-être pas été un succès, mais Forty-Five Hundred Times est l’une des meilleures chansons de Status Quo. Enregistré pour Hello! album, il est rapidement devenu une pierre angulaire de leurs spectacles en direct sous une forme beaucoup plus étendue. Mais c’est aussi le morceau qui a mis fin au partenariat d’écriture de Francis Rossi et Rick Parfitt – le premier a même dit qu’il détestait la chanson. Mais malgré ses débuts turbulents, il est aujourd’hui le favori des connaisseurs de Quo, et l’incarnation musicale du line-up classique Frantic Four.

En 1973, le groupe avait mis ses débuts faux-psychédéliques loin derrière eux et s’était imposé comme l’un des groupes de rock les plus importants de Grande-Bretagne. L’album Piledriver de l’année précédente a trouvé Quo en train de perfectionner son boogie sans fioritures, bien qu’ils n’aient pas hésité à étirer leurs ailes lorsque l’humeur les a pris.

Quarante-cinq cents fois était une de ces occasions. Rossi et Parfitt avaient commencé à travailler sur la piste lors de la pré-production de Hello! – dans un endroit inhabituel.

«Il a été travaillé pour la première fois dans la maison de ma première belle-mère», se souvient Rossi. «Nous essayions d’écrire une chanson avec trois mouvements, comme nous l’avons fait plus tard avec Slow Train [from the following year’s Quo album], entre autres. » Mais le couple a rapidement découvert une tendance à trop compliquer les choses.

En conséquence, quarante-cinq cents fois serait la dernière fois que seuls les deux travaillaient ensemble sur des chansons – ils seraient de connivence à l’avenir, mais toujours aussi avec un autre écrivain.

«Chaque fois que nous pensions avoir quelque chose de bien, Rick essayait de l’améliorer et nous perdions la trace de notre situation. C’était comme s’arracher des dents. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons arrêté d’écrire ensemble.

Triomphe de la lumière et de l’ombre, la chanson commence par une douce intro avant de s’accélérer dans un shaker antipelliculaire sans faille. Les paroles déplorent l’existence solitaire d’un individu qui avait envie d’être assis à «une table pour deux».

« Rick et moi étions dans une phase Yankee à l’époque, d’où le titre de la chanson », dit Rossi. «En vrai anglais, on l’aurait appelé Four Thousand Five Hundred Times. Ce qui ne fonctionne pas vraiment, n’est-ce pas? »

La chanson a été martelée au plus fort volume dans l’ancien repaire du groupe, les IBC Studios à Portland Place de Londres, avec le groupe – Rossi et Parfitt plus le bassiste Alan Lancaster et le batteur John Coghlan – assis en cercle autour des amplis. Avec le groupe lui-même qui l’a produit, personne n’a souri lorsque la chanson terminée a fini par courir près de la barre des 10 minutes.

Album parent Hello! a donné à Quo son premier numéro 1, mais c’est en direct que Forty-Five Hundred Times a pris sa propre vie. Si jamais une chanson résumait l’attrait du groupe «à prendre ou à foutre», c’était celle-là, et elle est rapidement devenue un favori des fans. Sur scène, il était souvent bloqué à deux fois sa longueur d’origine, parfois plus; quand le groupe sans Coghlan l’a joué au Birmingham NEC (devant le prince Charles et la princesse Diana, rien de moins), il a duré près de 22 minutes.

« La première partie de la chanson était la chanson, mais nous ferions les morceaux supplémentaires », nous a dit Parfitt. «Nuit après nuit, nous nous lisions simplement; il y avait presque un sentiment de télépathie entre nous. Vous saurez simplement quand vous adoucir, puis l’emporter quelque part plus lourd. C’était incroyable. Vous seriez emporté par ces montagnes russes de musique. La seule façon d’y mettre fin était de hocher la tête: «Allons-nous finir ici?» »

Comme le rappelle Alan Lancaster, certains soirs, le groupe s’est un peu trop emporté et a tout gâché. «Il y a eu des changements subtils, nous devions donc nous discipliner pour nous asseoir sur la rainure», dit-il. «J’ai toujours aimé le sentiment de danger, c’est ce qui fait un concert live. Si vous allez à un match de tennis, vous recherchez les erreurs directes, n’est-ce pas? »

En 1991, Status Quo a réenregistré quarante-cinq cents fois pendant les sessions de leur album Rock Til You Drop, cette fois avec un couplet supplémentaire et quatre minutes supplémentaires de musique (les résultats sont apparus plus tard sur une édition étendue).

«Nous essayions de rendre la chanson actuelle pour cette incarnation du groupe», dit Rossi. «Que nous ayons réussi ou non… enfin, probablement pas. Musicalement parlant, il aura été plus net que l’original – le jeu se serait amélioré. Mais, comme nous l’avons découvert lors de la tournée des retrouvailles, ce n’est pas vraiment de cela qu’il s’agit. Après l’avoir refait en direct trois ans plus tard, nous nous sommes dit: « Qu’est-ce que ce couplet supplémentaire? » Et nous nous en sommes débarrassés. »

Alan Lancaster est le plus grand pom-pom girl de la chanson au sein du groupe. Le bassiste regrette que lors de leur tournée de retrouvailles, les Frantic Four aient coupé la chanson et se soient transformés en Rain.

« Je n’aimais pas faire ça de cette façon parce que ces deux chansons ont des grooves différents », dit-il. «Devrions-nous le refaire, alors je préférerais que nous jouions la version intégrale.»

Étonnamment, Rossi est d’accord. Avant la tournée des retrouvailles, il a dit à Classic Rock qu’il n’y avait «absolument aucune putain de chance» que le groupe joue une version étendue de la chanson. Aujourd’hui, il est adouci sur le sujet.

«Quand il a été écrit pour la première fois, les arrangements prolongés étaient branchés, mec», explique-t-il. «Nous avons fini par le réduire parce qu’aujourd’hui, les gens veulent une solution de trois minutes. Ou c’est ce que nous pensions. J’adorerais faire la version complète de Forty-Five Hundred Times – me faire plaisir complètement et jouer de la guitare toute la nuit et porter le pantalon sur les gens. «

Cette fonctionnalité a été initialement publiée dans Classic Rock 189.