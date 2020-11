Ce 2020 a été, pour le moins, une année atypique. Et pas seulement à cause de la contingence sanitaire, mais à cause de tous les événements qui se sont produits, certains directement liés à la pandémie, et d’autres qui révèlent simplement certains des défauts de l’humanité. À la fois, le monde artistique et musical est venu parler de ces problèmes et de la sensibilisation.

Et tel est le cas de System of a Down, qui revient après 15 ans d’absence pour discuter de conflit qui a fait la une des journaux pendant quelques jours, puis est devenu un autre sujet de conversation dans le monde: la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Système d’un Down en faveur de l’Arménie

Le groupe dirigé par Serj Tankian, a décidé de lancer deux nouvelles chansons pour sensibiliser aux implications de la guerre qui a éclaté entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ce dernier dont tous les membres de System of a Down ont une ascendance. «Une guerre sérieuse et sérieuse a éclaté en nos patries cultesIls ont dit dans un communiqué.

La position politique du groupe est très claire: “Tous les membres de System of a Down savent qu’il s’agit d’une guerre existentielle contre notre peuple, alors c’est très personnel. Ce dont nous avons besoin, c’est que le monde mette la politique de côté et soutienne l’Arménie en sanctionnant la Turquie et l’Azerbaïdjan, ainsi que la reconnaissance de la République d’Artsakh ».

Remarque: L’Artsakh est une région connue dans le monde entier sous le nom de Haut-Karabakh, un conflit qui est en litige entre les deux nations, mais qui a un majorité ethnique d’Arménie.

Les deux chansons intitulées “Protéger la terre” et “Genocidal Humanoidz”, ont été écrits et produits par le guitariste de System of a Down, Daron Malakian, et sont destinés à collecter des fonds qui iront directement au Fonds Arménie. Le téléchargement des chansons via le System of a Down Bandcamp, que nous vous laissons ICI, est ce qui va générer ces revenus.

Ici nous vous laissons “Protect The Land”, accompagné d’une vidéo montrant les visages de System of a Down avec le drapeau arménien, et ceci est accompagné d’images de familles, de paysages, de manifestations et de soldats arméniens.

Le groupe est-il de retour?

Le deuxième morceau, “Genocidal Humanoidz”, rappelle les commentaires du gang selon lesquels le régime azerbaïdjanais, soutenu par la Turquie, “Ils commettent des génocides et des actes et l’impunité” qui ne reçoivent pas l’attention nécessaire parce que le monde est distrait par la pandémie, les élections présidentielles américaines et les mouvements civils dans divers pays.

Maintenant bien. Ces sorties ont été une vraie surprise pour tout le monde. Les réactions de certains utilisateurs sont davantage dues au fait qu’ils ont réussi à garder le secret sans que personne ne soupçonne que le groupe se réunissait. D’autres ont souligné que c’est vraiment un problème sérieux pour System of a Down de décider de revenir après 15 ans.

2006 était la dernière année de SOAD quand ils ont reçu un Grammy (Ils avaient quatre nominations) et ont sorti leur cinquième et dernier album studio. Toutes les communications du groupe ont été dirigées vers la guerre que nous décrivons, et Les dernières apparitions de Tankian ont été de parler de ce conflit géopolitique.

De cette façon, ils n’ont pas officiellement annoncé de retour Au-delà de ces deux chansons qui, comme nous l’avons mentionné, visent à lever des fonds pour l’aide humanitaire. Nous devons donc attendre que des nouvelles soient publiées. En attendant, on les laisse “Genocidal Humanoidz”:

