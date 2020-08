Treize ans ont dû passer avant que je puisse voir Tame Impala dans un petit bureau. Cette série de concerts bruts, animée par l’émission hebdomadaire All Songs Considered de National Public Radio Music, nous a permis de profiter de Kevin Parker et du groupe australien comme jamais auparavant.

Continuer avec les précautions nécessaires pour s’assurer que Système audio Tame Impala – Comme Kevin Parker appelle cette petite formation de groupe – ayez votre précieuse santé, cette séance s’est déroulée à la maison comme il se doit. Ici, ils nous ont montré des versions réarrangées de trois chansons récentes sur leur discographie.

L’ensemble a vu Parker et ses camarades de groupe, Jay Watson et Dominic Simper, recréer son son rock psychédélique avec divers séquenceurs et échantillonneurs. C’est essentiellement Parker qui remixe son propre matériel, ou comme Parker l’a dit dans une déclaration à NPR, une session de « Jam électronique ».

Vous pouvez également lire: CE SONT LES 20 MEILLEURES SESSIONS DE L’HISTOIRE DES TINY DESK CONCERTS

Apprivoiser le système de son Impala au petit bureau

La petite liste de chansons, bien que très savoureuse, se composait de « Breathe Deeper » et « Is It True » de leur album 2020 The Slow Rush, ainsi que le single 2019 « Patience ». Tout fan de Tame Impala appréciera à coup sûr l’excellent travail du Tame Impala Soundsystem dans la déconstruction de leurs chansons pour un cadre plus intime.

Sur le système de son Tame Impala, Parker a déclaré: « Je vais chercher Jay (Watson) et Dom (Simper) et nous ferons ce genre d’improvisation électronique avec beaucoup de matériel autour de nous et nous recréerons les chansons avec des échantillonneurs et des séquenceurs. » Continu: « Je voulais faire quelque chose comme ça depuis un moment et j’ai pensé que le Tiny Desk serait l’occasion de le faire. »

Vous pouvez également lire: TAME IMPALA A LIBÉRÉ UNE NOUVELLE VIDÉO DE «IS IT TRUE» ET ATTEINT KEVIN PARKER DANS LES ANNÉES 90

Cette performance intervient à un moment où Parker a conduit Tame Impala dans une direction beaucoup plus électronique. C’est en mai qu’ils ont sorti un remix de 18 minutes de «One More Year» et le mois dernier, ils ont monté un remix de «Guilty Conscience» du rappeur 070 Shake. Peut-être que Parker a déjà en tête à quoi ressemblera son prochain matériau original. Pour l’instant, profitez de cette beauté de Petit bureau.

Voir sur YouTube