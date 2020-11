On dirait qu’hier, de retour dans le lointain 2010, un jeune Australien nommé Kevin Parker a sorti son premier album. Qui aurait pensé qu’après tant d’années, ce garçon et son projet Tame Impala serait l’un des actes musicaux les plus importants du rock ces dernières années.

Parker et Tame Impala ont fait leurs débuts dans l’industrie de la musique avec Haut-parleur, album studio qui dans ce 2020 fête une décennie depuis son lancement. L’occasion, bien sûr, signifie un moment spécial pour le compositeur de Perth, qui vient d’annoncer le lancement d’un coffret pour commémorer ledit label.

Un 2020 compliqué pour Kevin Parker

Kevin Parker, comme la plupart de l’industrie de la musique, a dû faire face cette année à les difficultés qu’apporte la pandémie de coronavirus. Et c’est que ce 2020 – avant la période de quarantaine – ressemblait à une année prometteuse pour Tame Impala ne sortirait pas seulement son quatrième album The Slow Rush en février, ils sont également venus célébrations pour le 10e anniversaire de ses débuts avec Innerspeaker.

Le 21 mai, le musicien natif de Perth Il a rappelé sur les réseaux sociaux quand il a sorti son premier album sous le nom de Tame Impala. Ce jour-là, Parker a partagé une image sur Instagram qu’il a appelé un esquisse de ce que serait la couverture de son premier matériel.

«Cette version de la couverture est sur le point d’être choisie… Je l’ai trouvée pour la première fois depuis 2010 et Je suis très excité de le regarder car cela me rappelle ce qui s’est passé une semaine avant de terminer l’album, qui semblait être une tâche insurmontable … Merci à ceux qui ont cru en moi, vous savez qui vous êtes “Kevin a écrit dans ce post.

Il ne fait aucun doute que 10 ans après ce lancement, le producteur se sent également assez nostalgique de ce que signifie ce matériau d’enregistrement. Et bien, il semble qu’il fêtera ça en grand avec un lancement spécial pour commémorer l’occasion.

Vous pouvez également lire: SURPRISE! NOUS AVONS DÉJÀ UNE DATE POUR LE CONCERT TAME IMPALA AU SOL FORUM

Le nouveau coffret de Tame Impala

apprivoiser Impala a annoncé aujourd’hui sur les réseaux sociaux le lancement d’un coffret en édition spéciale pour les 10 ans de Haut-parleur. Et ce n’est pas une simple livraison: Kevin Parker mettra à la disposition de ses followers un ensemble de quatre LP qui comprendront les chansons “Solitude Is Bliss”, “Lucidity” et “Expectation”, en plus des autres pistes qui composent l’œuvre.

Les collectionneurs d’os rouges ont également de la chance car ce matériau spécial comprendra également uUn collage avec divers croquis pour la pochette de l’album, un enregistrement de jam session, des remixes inédits récemment réalisés des morceaux originaux et quelques enregistrements instrumentaux de cette époque. D’autres surprises qui seront dans le coffret seront une brochure de 40 pages avec des pièces graphiques, des images et des lettres différentes de la boîte elle-même. Kevin et son équipe se sont réunis lors de l’enregistrement de l’album.

Ici, nous vous laissons le lien afin que vous puissiez le précommander, mais exécutez-le car ils sont sûrement en rupture de stock. Selon la page, le lancement et les envois du coffret se feront à à partir du 26 mars 2021, donc de toute façon et vous avez une chance d’économiser car ils coûtent 100 dollars australiens (un peu plus de 1400,00 pesos mexicains).