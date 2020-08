Taylor Swift et son soutien légendaire aux disquaires locaux de Nashville se poursuivent.

Swift avait déjà fait la une des journaux pour avoir donné de l’argent pour maintenir la musique nouvelle et pré-aimée de Grimey’s ouverte. Grimey’s est maintenant dans son troisième emplacement et est souvent considéré comme le premier magasin de disques indépendants de la ville. Swift a donné une somme non divulguée à tous les employés à temps plein du magasin de disques pour les maintenir à flot lorsque le magasin a été fermé en avril.

En mars, Swift a fait don d’un million de dollars aux efforts de secours d’urgence après qu’une tornade a ravagé le centre-ville de Nashville. « Nashville est ma maison, et le fait que tant de gens aient perdu leur maison et bien plus encore dans le Middle Tennessee est dévastateur pour moi », a déclaré le chanteur.

À présent, Taylor Swift a fait don de CD signés de son dernier album, folklore, pour promouvoir les ventes chez Grimey’s et dans d’autres disquaires indépendants.

Les CD signés en édition limitée ont été envoyés aux disquaires sans frais supplémentaires pour attirer les entreprises. Les disquaires qui ont reçu les albums ont payé les prix de gros normaux et les ont vendus sans majoration supplémentaire.

«Une chose amusante s’est produite sur le chemin de Bull Moose aujourd’hui. Plusieurs endroits ont reçu un envoi de CD folkloriques, tous dédicacés par Taylor Swift. Découvrez Windham, Lewiston, Bangor, Salem, Scarborough, Mill Creek & Keen », a tweeté un disquaire indépendant basé dans le Maine.

«Merci, Taylor Swift, d’avoir soutenu les disquaires locaux et de nous avoir envoyé une quantité limitée de CD signés folkloriques! Ceux-ci sont disponibles pour un achat local uniquement, dans la limite d’un par client », a tweeté Zia Records.

«Regardez ce qui vient d’arriver! Taylor Swift vient d’envoyer un tas d’exemplaires signés de son folklore! Ceux-ci sont limités, donc pas de prises, locaux uniquement, et un seul [album] par client. Merci, Taylor, pour votre amour des boutiques indépendantes », a tweeté Shake It Records.

Universal a choisi une poignée de disquaires indépendants pour recevoir un lot de CD Taylor Swift dédicacés. Les propriétaires de magasins n’étaient pas autorisés à discuter de la promotion tant qu’ils ne l’avaient pas en main. Ensuite, ils ont été encouragés à partager sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention.

«Et l’autre exigence était que ce ne soit que des clients locaux, pas seulement les expédier à des personnes en dehors de notre région immédiate. Aujourd’hui a été le jour de la frénésie de Taylor Swift, ce qui était en fait assez amusant », confirme Angie Roloff, propriétaire de Strictly Discs à Madison, Wisconsin. Les 30 magasins qui ont reçu des exemplaires spéciaux ont vendu leurs CD signés en 40 minutes.