En l’absence de concerts et de festivals en direct, nous avons dû nous réfugier dans des émissions en ligne tandis que le coronavirus béni nous permet de revenir aux paramètres physiques. Cependant, en ces jours de pandémie et de quareterna, de nombreux artistes se sont tirés au sort comme les grands, jouant à distance pour nous tous, mais il y en a qui lui donnent plus d’envie que d’autres dans ce format, comme ce que Taylor Swift nous réserve.

Comme vous vous en souvenez, le chanteur américain et comme une vraie surprise a annoncé le 23 juillet que sortirait son huitième album studio, Folklore. Cet album était extrêmement spécial, car en plus de le sortir à l’aube le même jour, il a mentionné qu’il arriverait, il avait des collaborateurs que nous n’aurions jamais cru entendre dans le matériel Swift, tels que Aaron Dessner par The National et Justin Vernon -Mieux connu comme Bon Iver-.

Taylor Swift arrive avec un concert à Disney +

Mais il semble, Taylor Swift adore nous laisser les yeux carrés d’une minute à l’autreEh bien, il prévoit de nous montrer quelque chose de très spécial. Il s’avère que ce 24 novembre, il a donné de vraies nouvelles que nous sommes sûrs que ses fans vont adorer, Il sera présenté en première sur la plateforme de streaming de la maison de Mickey Mouse, Disney +, un concert intime appelé folklore: les longues sessions de l’atelier sur l’étang.

En plus d’écouter les chansons de son dernier album, joués pour la première fois «en direct» depuis la maison où Taylor les a composés dans la vallée de l’Hudson au large de New York, aura également une paire d’invités spéciaux. Posséder Aaron Dessner Oui Jack Antonoff –Qui a été l’un des producteurs des derniers albums de la chanteuse–, qui sera à ses côtés jouer et dans quelques interviews où ils et Swift nous dira comment c’était de travailler sur cet album.

Et comment le vois-je?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Le concert de Taylor Swift serait diffusé exclusivement sur Disney + à l’aube du 25 novembre. C’est pourquoi pour commencer votre présentation du début à la fin, vous devrez forcément avoir un abonnement à la plateforme de streaming qui est arrivé le 17 novembre au Mexique et en Amérique latine. Et ici, nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour le voir.

Si vous n’avez toujours pas de compte, nous vous dirons que le service coûte 159 pesos par mois, mais si vous souhaitez profiter d’une offre, pour l’instant l’abonnement annuel vous quitte en 1599 de l’aigle aztèque et vous pouvez le contracter en cliquant ICI. Quoi qu’il en soit, et si vous ne voulez pas manquer tout le contenu, les deux options vous donneront un essai gratuit de 7 jours, au cas où vous voudriez simplement profiter de ce spectacle unique de Taylor.

