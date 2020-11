Pour beaucoup, 2020 est une année assez tragique qui a ruiné leurs plans. Mais croyez-le ou non, de bonnes choses arrivent à certaines personnes ces mois-ci et l’une d’entre elles est Taylor Swift. Non seulement il l’a rompu avec son huitième album studio inattendu, Folklore – qui présentait des invités comme Aaron Dessner et Bon Iver de The National -, aussi parce qu’il récupérera les droits des chansons qui ont été volées il y a quelque temps, ou quelque chose comme ça.

Comme vous vous en souviendrez, l’année dernière La chanteuse a rendu publique sur les réseaux sociaux une situation qui ne la laissait pas dormir. Il s’avère que Scooter Braun – que beaucoup reconnaîtront comme la personne qui a découvert Justin Bieber – a acheté les droits des six premiers albums de Swift aux côtés de Scott Borchetta, qui était le propriétaire du label Enregistrements Big Machine et a donné au chanteur l’opportunité d’enregistrer tous ces albums qui se vendaient comme des petits pains.

Vous pouvez également lire: WTF?! KANYE WEST DIT QUE DIEU LUI COMMANDÉ D’INTERROMPRE LE DISCOURS DE TAYLOR SWIFT À LA VMA

Intimidation et traite sous l’eau

Les choses sont devenues tendues parce que Taylor Swift a mentionné que cet accord avait été conclu avec une main basseD’ailleurs, ils sont tous les deux restés avec les chansons qu’elle a composées dans sa chambre et les vidéos dont elle rêvait autrefois. Comme si cela ne suffisait pas, il les a également accusés de l’avoir harcelé pendant des années avec d’autres personnalités de la musique et du divertissement telles que Kanye West, Kim Kardashian et même lui-même Justin Bieber.

Taylor a eu l’idée de réenregistrer toutes ses pistes pour un documentaire que Netflix il produisait sur elle. Cependant, Braun et Borchetta ont catégoriquement refusé cela ou de les utiliser sans les droits et pendant un moment. les chansons que le chanteur a publiées entre 2006 et 2017 étaient dans les limbes, mais cela a déclenché une bataille juridique entre les deux parties qui a duré plusieurs mois pour voir qui avait raison.

Vous pouvez également lire: UNE ÉTIQUETTE, INFLAMMATION, KIM KARDASHIAN: POURQUOI TOUT LE MONDE MONTRE-T-IL UN SOUTIEN À TAYLOR SWIFT?

Taylor Swift récupère ses chansons

Mais maintenant, la vie sourit à Taylor Swift car après avoir pensé qu’elle ne pourrait jamais interpréter ses chansons, le procès a finalement abouti à une conclusion qui la favorise complètement. Selon la BBC, la pop star aura la chance de réenregistrer ses premiers albums: Debut, sans peur, parle maintenant, rouge et 1989, et grâce à cette décision lNous retournerons le droit de chanter leurs propres chansons en toute liberté.

Selon la même source, dans le cadre du contrat que Taylor a signé à 15 ans n’a rien dit sur les nouvelles versions, pour que Swift puisse réenregistrer vos chansons à partir de novembre 2020 – Comme annoncé dans les médias américains lorsque tout ce problème a commencé – et il est prévu qu’en 2021, ils apparaîtront sur les plateformes numériques. Bien sûr, en plus d’elle, ses fans sont heureux car après avoir passé un très mauvais moment ces derniers mois, il a finalement récupéré la chose la plus précieuse qu’il possède, sa musique.

Voir sur YouTube