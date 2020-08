MASTODONTE et AGNEAU DE DIEU font partie des artistes qui figurent sur la bande originale du troisième opus du célèbre «Bill et Ted» franchise de films. La bande originale et le film sortent tous les deux aujourd’hui (vendredi 28 août).

« Bill et Ted affrontent la musique » réunit Alex Winter et Keanu Reeves dans les rôles-titres pour la première fois depuis 1991 «Le faux voyage de Bill et Ted». Il a été produit par oscar gagnant Steven Soderbergh et dirigé par Dean Parisot («Galaxy Quest»).

« Bill et Ted affrontent la musique: la bande originale du film » liste des pistes:

01. GRAND DELTA NOIR – « Perdue dans le temps »

02. ALEC WIGDAHL – « Gros ballon rouge »

03. WEEZER – « Début de la fin (Wyld Stallyns Edit) »

04. ENFANTS DE GUERRE FROIDE – « Histoire de nos vies »

05. MASTODONTE – « Rufus Lives »

06. GRAND DELTA NOIR – « Circuits du temps »

07. PAUVRETÉ – « La nuit la plus sombre »

08. AGNEAU DE DIEU – « La mort de nous »

09. FIDLAR – « Briseur »

dix. GUERRES CULTURELLES – « Laisse-moi tranquille »

11. BLAME MA JEUNESSE – « Là où tu appartiens »

12. WYLD STALLYNS (feat. Animals As Leaders, Christian Scott aTunde Adjuah) – « Face The Music »

13. WYLD STALLYNS – « Ce qui nous lie à travers le temps: la nature chimique, physique et biologique de l’amour; une exploration de la signification du sens, partie 1 »

MASTODONTE batteur / chanteur Brann Dailor a parlé à Rock Sound de « Rufus vit ». En ce qui concerne la façon dont le morceau s’est assemblé, il a déclaré: « La chanson était quelque chose qui était en quelque sorte dans les œuvres, vous savez? C’était assez récent, il y a peut-être six mois. J’allais à Facturede[[Kelliher, guitare], et j’avais déjà bu probablement plus qu’un pot de café, et j’étais juste amplifié, prêt à basculer. Il a commencé à jouer de la guitare, nous avons mis ce truc ensemble, il n’était même pas 10 heures du matin et nous avions déjà ce truc rapide et fou. Ça avait l’air cool. C’était le début. À partir de là, nous avons écrit la chanson assez rapidement, puis quand «Bill et Ted» sont venus, ils voulaient quelque chose de très spécifique pour une scène spécifique du film. Ils nous ont envoyé la scène, et ça devait être comme un party rock ‘n’ roll. Nous leur avons envoyé quelques choses, mais c’était un peu doomy. C’est dur pour nous de ne pas être doomy, tu sais? Ils disaient: « Il fallait que ce soit à une fête, pas à des funérailles! » Et nous nous sommes dit: « D’accord, nous sommes désolés! » Les notes vers lesquelles nous gravitons tous sont toutes des notes mineures et fantasmagoriques, NOIR SABBAT. C’est là que nous vivons, effrayant! Mais je pense que nous avons pu maintenir notre esthétique et nos personnalités musicales, et donner une chanson rockin de fête. C’est en gros, comme: «Vous êtes à une fête, vous êtes dans les bois, tout le monde s’amuse, qu’est-ce qu’il y a sur la chaîne stéréo? C’est la chanson que nous devions écrire et ce que nous avons essayé de faire. Puis nous avons pris la situation qui «Bill et Ted» étaient dans, et nous l’avons appliqué au contenu lyrique. Alors je chante dedans, et Troiele chant. «

L’officiel « Face The Music » synopsis de l’intrigue: « Pourtant, pour accomplir leur destin rock and roll, les meilleurs amis désormais d’âge moyen se lancent dans une nouvelle aventure lorsqu’un visiteur du futur les avertit que seule leur chanson peut sauver la vie telle que nous la connaissons. En cours de route, ils seront aidés par leurs filles, un nouveau lot de personnages historiques et quelques légendes de la musique – pour chercher la chanson qui redonnera leur place à leur monde et apportera l’harmonie dans l’univers. »

