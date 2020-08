Après avoir tous deux offert des teasers sur leurs comptes de médias sociaux respectifs la semaine dernière, The Weeknd et Calvin Harris ont sorti un single collaboratif, «Over Now». Le slow-jam fluide et funky est accompagné d’un visuel époustouflant, avec une animation 3D immersive.

Hier, The Weeknd a également annoncé une nouvelle collection de produits dérivés qui célèbre le cinquième anniversaire de Behind the Madness. Le deuxième album très populaire comprenait des succès tels que «The Hills», «In the Night» et «Can’t Feel My Face», qui ont dominé les charts pop aux États-Unis, au Japon, au Mexique, en Australie et au Canada, parmi plusieurs autres territoires. L’album acclamé a également remporté à l’artiste deux Grammy Awards, quatre disques Platinum, une certification diamant pour «The Hills» et une nomination aux Oscars pour «Earned It», qui figurait sur la bande originale de Fifty Shades of Grey.

La collection Behind the Madness 5-Year Anniversary propose une large sélection de produits dérivés, y compris un t-shirt à manches longues qui présente la liste des chansons de l’album sur chaque bras, un t-shirt intégrant l’art du single «The Hills» et une veste en jean. Une édition spéciale vinyle éclaboussée de noir et de jaune de l’album est également disponible via The Weeknd’s boutique officielle.

The Weeknd, dont le single «Blinding Lights» a récemment été nommé l’une des «Songs of the Summer» de Spotify, a lui-même connu une saison chargée. Il s’est récemment associé à TikTok pour la toute première expérience de concert AR de la plateforme. Le record «Weeknd Experience» a attiré plus de deux millions de téléspectateurs uniques au total, tandis que les vidéos que les utilisateurs ont partagées avec le hashtag #TheWeekndEXP ont enregistré plus de 1,3 milliard de vues. Le concert révolutionnaire, ainsi que les ventes de produits dérivés en édition limitée, ont également permis de recueillir 350000 $ pour le Initiative pour l’égalité de justice.

Plus tôt ce mois-ci, The Weeknd s’est associé à Spotify pour lancer «Seul avec moi» une expérience de microsite IA immersive et intime basée sur son dernier disque, After Hours.

Son premier album studio en quatre ans, After Hours a non seulement fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200, mais a également fait de The Weeknd le premier artiste à figurer en tête des palmarès des Billboard’s Hot 100, Billboard 200, Artist 100, Hot 100 Songwriters et Hot 100 Producers. simultanément.

Demain soir, The Weeknd se produira à la 37e édition des MTV Video Music Awards, rejoignant une gamme d’acteurs de stars, dont Lady Gaga, BTS et DaBaby. L’artiste est également en lice pour plusieurs prix, y compris la vidéo de l’année (pour «Blinding Lights») et l’artiste de l’année.

Écoutez le meilleur de The Weeknd sur Apple Music et Spotify.