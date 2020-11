C’était déjà bien des surprises, 2020 … Au cours des derniers mois et en plus de la pandémie bénie selon laquelle rien d’autre ne veut disparaître, beaucoup de choses se sont produites – en particulier dans le monde de la musique – qui nous ont laissé l’œil droit. Quand nous pensions que la collaboration la plus bizarre que nous entendrions cette année était celle du MS Band avec Snoop Dogg, lMaluma et The Weeknd viennent nous dire “décolle, j’y vais”.

Le chanteur colombien n’allait pas si bien, disons, surtout après les ragots qui ont éclaté quand il a sorti “Hawaii”, une chanson où il aurait laissé un petit mot à son ex, Natalia Barulich et sa nouvelle conquête, la star du football brésilien, Neymar. Mais heureusement pour lui, la chanson a commencé à jouer partout et sa carrière a repris, au point qu’il travaille avec des artistes internationaux.

Vous pouvez également lire: REGARDEZ, PATY: NEYMAR «SE REND LE PLAISIR» DE MALUMA ET IL FERME SON COMPTE INSTAGRAM

Maluma et… The Weeknd?

Ça fait quelques jours, Maluma a annoncé en grande pompe qu’il collaborerait avec l’un des artistes les plus importants d’aujourd’hui, etThe Weeknd lui-même (ou El Fin de Semana pa ‘los cuates, jiar jiar) dans un remix de leur dernier tube. Comme si cela ne suffisait pas, le chanteur de “Blinding Lights” lui-même a confirmé cette nouvelle sur ses réseaux sociaux avec quelques photos et bien sûr, les attentes ont grandi depuis.

Et après avoir tenu pendant quelques heures, a publié la nouvelle version de “Hawaii” et pour dire la vérité … ça sonne presque le même que l’original. Mais sans aucun doute, ce qui ressort est que Abel Tesfaye s’est aventuré comme les grands pour chanter en espagnol bien que pour être honnête sa voix dans notre langue sonne la même que celle de Romeo Santos, rendre fous des milliers de personnes au Mexique et en Amérique latine avec ses petites phrases compréhensibles.

Mais il vaut mieux ne pas leur en dire plus, puis on vous laisse la version de “Hawaii” de Maluma avec The Weeknd, pour que vous l’entendiez et jugiez par vous-même:

Voir sur YouTube

Et bien sûr les mémazos ont plu

Quelque chose de cette taille claire qui n’est pas passé inaperçu, C’est pourquoi Internet n’a pas mis longtemps à réagir et à lancer un ou deux mèmes sur cette chanson que personne n’a vu venir. Et comme cela arrive souvent, il y avait ceux qui la détestaient carrément – et en ont profité pour laisser tomber plusieurs blagues sur la voix du bon The Weeknd – mais il y avait aussi ceux qui ils n’ont pas manqué l’occasion de se souvenir de tout le rôle avec Neymar.

Mais en général et surtout sur Twitter, ils volent car beaucoup considèrent que c’était l’une des meilleures collaborations de l’année, est-ce que ce sera? Avez-vous aimé cette chanson ou pensez-vous qu’elle en fait partie? PNous vous laissons ici les meilleurs mémazos et réactions que le remix de «Hawaii» nous a laissé:

Le thème original explose, vous manquez de Champions et quand vous pensiez avoir tout surmonté, ils vous ont remixé avec The Weeknd. pic.twitter.com/ZyanSV2VcI – Adrián González (@AdrianGonzalezF) 5 novembre 2020

The Weeknd chantant en espagnol sur le remix hawaïen avec Maluma pic.twitter.com/rYi7UDEd5l – Jon Marín Emerson (@nosabesnadajon) 5 novembre 2020

The Weeknd parvient à améliorer le rôle d’Hawaï. pic.twitter.com/12uJWxNPjA – champagnepapi☄️®️ (@ om6ix6od) 5 novembre 2020

J’écoute la partie de The Weeknd à Hawaï: #TheWeeknd pic.twitter.com/T6U10HTf9t – Rko Harinton (@RojasHarinton) 5 novembre 2020

moi après avoir écouté le weeknd chanter Hawaï en espagnol: pic.twitter.com/l40zg7IUK3 – ✰ (@kathewsh) 5 novembre 2020

Le meilleur de Hawai Remix de Maluma et The Weeknd étaient les pas interdits de la chatte de The Weeknd, un jour je danserai comme ça pic.twitter.com/fp20yzQlx6 – Miguelanch Forever (@ miguelanch17) 5 novembre 2020

The Weeknd quand je l’ai entendu chanter en espagnol pic.twitter.com/Dzbyy1Nnq0 – Javi Levine Navarro (@MirreyNoble) 5 novembre 2020

Maluma and The Weeknd est le crossover le plus étrange que j’ai vu depuis longtemps, mais ils l’ont cassé avec Hawaii remix.pic.twitter.com/Sf3FYjz3RV – Lewis; (@Shak_Supreme) 5 novembre 2020

The Weeknd apprenant sa part d’Hawaï pic.twitter.com/Z78kotulgE – BERRIO. ✨ (@BerrioJuan) 5 novembre 2020

Je ne peux pas avec les commentaires que The Weeknd en espagnol est fondamentalement Romeo Santos pic.twitter.com/TbIJsdrSMC – Dess (@soydesireelugo) 5 novembre 2020

moi: * dans la relation amoureuse la plus stable et la plus saine de ma vie * la semaine: vous n’aurez peut-être pas besoin de na apparemment na moi: pic.twitter.com/fzoP5TMkV0 – prêt à mourir (@fourlokopapi) 5 novembre 2020