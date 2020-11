le Le spectacle de mi-temps du Super Bowl est sans aucun doute l’un des plus grands événements musicaux chaque année. C’est pourquoi la révélation de l’artiste ou du groupe qui y joue est toujours si importante. Et à notre grande surprise, le spectacle 2021 (Super Bowl LV) sera animé par Le weekend.

C’est une très bonne nouvelle, et pas seulement parce qu’Abel Tesfaye est l’un des artistes les plus en vue de ces dernières années, mais parce que le public demandait depuis longtemps à un artiste de R&B ou de hip hop d’assumer cet événement important. Et maintenant, après tant d’années et tant de demandes ignorées, est-ce que The Weeknd sera présenté comme l’acte titre.

Le weekend

Y a-t-il un tissu pour le couper? Oui, et beaucoup. The Weeknd a sorti l’album After Hours en 2020 avec l’un de leurs plus grands succès, «Blinding Lights», qui est devenu un phénomène TikTok. Il y a quelques années, en 2018, Abel a publié l’EP intitulé My Dear Melancholy qui intègre des chansons comme “Call Out My Name” (qui, selon Paty, était dédiée à Selena Gomez après leur rupture).

Fin 2016, The Weeknd a sorti l’album Starboy, qui a été produit par Daft Punk, qui a également figuré sur des chansons comme “Straboy” et “I Feel It Coming”. D’autres collaborations sur cet album étaient avec Avenir, Lana del Rey, Kendrick Lamar, qui seraient des invités de luxe au spectacle de mi-temps du Super Bowl (nous venons de le mettre sur la table).

Et nous ne pouvons pas oublier les sorties de Beauty Behind the Madness, Kiss Land ou Trilogy, qui ont tous construit la carrière de The Weeknd. Le Canadien a également plusieurs Grammy Awards en vitrine, des Billboard Music Awards, des American Music Awards, plusieurs MTV Awards et même une nomination aux Oscars pour “Earned It”, chanson qui faisait partie de la musique originale de 50 Shades of Grey.

Qui a assisté au spectacle de mi-temps du Super Bowl?

Ce 2020, à la surprise de beaucoup, était JLo avec Shakira, qui avait J Balvin et Bad Bunny comme invités dans une représentation de la communauté latino jamais vue auparavant. Au cours des années précédentes, les groupes et artistes les plus en vue se sont joints tels que Maroon 5, Justin Timberlake, Coldplay, Katy Perry Bruno Mars, Beyoncé avec des invités internationaux qui, il est juste de dire, pourraient également prendre leur propre spectacle à la mi-temps comme c’est le cas avec le Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz ou Travis Scott.

Quand aura lieu le Super Bowl LV?

Le Super Bowl LV se jouera le 7 février 2021 au Raymond James Stadium de Tampa Bay situé à Tampa, en Floride. La question obligatoire est de savoir s’il y aura un public pendant le match et, bien sûr, le spectacle de la mi-temps.

Jusqu’à maintenant, On a parlé d’une capacité de 20 pour cent dans le cadre des mesures de sécurité en raison de la crise sanitaire; cependant, il est trop tôt pour que le nombre d’audiences soit assuré. On ne sait donc pas combien de personnes pourront profiter de ce qui pourrait être la première grande présentation musicale de 2021 après l’annulation d’événements en direct tels que des concerts et des festivals.