The White Stripes est sans aucun doute l’un des groupes de rock les plus importants du nouveau millénaire. Précisément en l’an 2000, Jack et Meg a montré au monde De Stijl, son deuxième album studio, qui contenait l’un de ses plus grands succès: “Fleur de pommier”.

Depuis, 20 ans se sont écoulés et il semble que le travail du duo reste aussi implacable qu’actuelEh bien, aujourd’hui, le groupe vient de sortir une vidéo animée pour cette chanson. Et ce n’est pas tout parce que Records du troisième homme (La maison de disques de White) prépare sa sortie en décembre un album des plus grands succès du groupe.

La vidéo d’animation de “Apple Blossom”

On dirait hier quand The White Stripes était l’un des groupes gâtés des chaînes qui diffusaient des vidéos. Et c’est que si on fait un semblant particulier, on peut se rendre compte qu’un Jack White et Meg White ils ont aimé l’idée d’utiliser, de temps en temps, des animations de toutes sortes comme dans “Tombé amoureux d’une fille” ou même “Seven Nation Army”.

À cette vidéographie animée, nous pouvons ajouter un nouvel effort avec le clip qui est sorti aujourd’hui pour la chanson “Apple Blossom”, qui sauve de nombreux éléments visuels caractéristiques du groupe. Le guitariste et le batteur ont choisi tout au long de leur carrière de faire du rouge, du blanc et du noir leurs couleurs préférées; son cachet caractéristique et en Nous reverrons ce visuel.

Et c’est que la vidéo ne pouvait pas mieux correspondre aux paroles de la chanson. Le clip nous montre l’histoire d’une femme désespérée qui tente de quitter une vie orageuse, mais même cette évasion a des passages assez compliqués pour notre protagoniste.

A travers les séquences, on observe que la fille fait naufrage sur une côte où Jack White lui-même, caché dans un phare, la sauve. C’est alors que nous nous rendons compte que le destin a peut-être prévu qu’ils se réunissent, eh bien la femme mystérieuse semble prendre le cœur de Jack pour lui redonner de la couleur -littéralement- et ensemble, ils entreprennent un voyage vers une nouvelle vie.

L’album des plus grands succès de White Stripes

Cette année, il ne s’est certainement pas prêté à profiter de la musique live mais, au contraire, il n’a pas du tout vacillé lors du lancement. Jack et son label Third Man Records rejoindra la tendance avec le Les plus grands tubes qu’ils lanceront bientôt The White Stripes. “Le même travail acharné et le même dévouement que les White Stripes ont montré depuis le début de leur existence est ce qui a été versé dans cette compilation “ révèle la maison de disques dans un communiqué publié en octobre dernier.

Bien sûr, “Apple Blossom” est quelque chose comme la première avancée (bien qu’il soit sorti il ​​y a 20 ans) de cet album spécial qui sortira en vinyle et sur plateformes le 4 décembre pour le monde entier, tandis que le public des États-Unis et du Canada pourra acheter un vinyle spécial le jour même.

Des éditions de vinyle et de disques compacts pour tous seront disponibles au 12 février 2021. Ici, nous vous laissons la tracklist avec les 26 rolotas qui viendront dans le matériel pour que vous puissiez jouer et passer quelques dates de décembre bien blueseras.

“Serrons la main”

“Les trois grands ont tué mon bébé”

“Tomber amoureux d’une fille”

“Bonjour opérateur”

“Je me tourne lentement vers toi”

“Le bouton le plus difficile à bouton”

“L’infirmière”

“Tournevis”

Feuilles mortes et sol sale

“Lettre de mort”

“Nous allons être amis”

“La torsion du déni”

“Je ne sais pas quoi faire de moi-même”

“Étoile”

“Conquête”

«Jolene»

«Hôtel Yorba»

“Fleur de pommier”

“Orchidée bleue”

“Boule Et Biscuit”

“J’ai combattu des piranhas”

“Je pense que je sens un rat”

“Icky Thump”

“Ma sonnette”

“Vous êtes plutôt beau (pour une fille)”

“Armée de sept pays”

