Tim Heidecker et Natalie Mering de Weyes Blood se sont associés pour une nouvelle chanson. «Nothing», co-écrit par le duo, apparaît sur le nouvel album de Heidecker, Fear of Death, qui présente également les Lemon Twigs, Jonathan Rado de Foxygen et d’autres. Écoutez «Rien» ci-dessous.

«Je voulais écrire une chanson à consonance religieuse sur l’agnosticisme», a déclaré Heidecker à propos de la piste dans un communiqué de presse. Il a continué:

Je l’ai écrit un peu poppier / jauntier, mais en travaillant avec Natalie et

Drew (Erickson), nous l’avons lissé en quelque chose de plus obsédant et

(à mon avis) magnifique. Nous avons entassé la session à la fin d’un

overdub jour / nuit, nous le faisons tous les trois en direct avec Natalie

en ajoutant ces incroyables harmonies d’anges sur le pont. Drew et

(Jonathan) Rado a ensuite ajouté toutes sortes de bontés. La deuxième

verse est une description très littérale de mon expérience au SXSW

première de nous. Je suis assez fier de celui-ci en général. je l’espère

donne la chair de poule.

Fear of Death sort le 25 septembre via Spacebomb. Heidecker a sorti la chanson titre de l’album plus tôt ce mois-ci. Le nouveau disque fait suite au LP 2019 de Heidecker What the Brokenhearted Do …

