Tinashe devient franc sur sa sexualité.

La chanteuse de «Rascal» couvre le numéro d’automne 2020 de GAY TIMES où elle parle d’être bisexuelle. Bien qu’elle ait évité de se étiqueter dans le passé, elle est maintenant suffisamment à l’aise pour se dire bi.

« Ce n’est pas que je n’aime pas mettre une étiquette dessus », a-t-elle déclaré au magazine britannique. «Mais quand vous dites que vous êtes bisexuel, beaucoup de gens pensent… qu’ils ne comprennent tout simplement pas ce que c’est. Et j’ai tendance à éviter les termes – je suppose que c’est le thème de ma vie – qui donnent envie aux gens de me catégoriser ou de me mettre dans une boîte.

Elle a ajouté: «Je n’aime pas cette merde. Mais – mais – je peux toujours vous donner une idée générale du fait que je suis bisexuel. Je suis quelque part sur le spectre. Tu sais? »

Elle a également abordé les idées fausses et les stéréotypes concernant la bisexualité. «Ce n’est pas comme si toutes les personnes bisexuelles aiment les hommes et les femmes de la même manière – ou comme toutes les personnes bisexuelles sont un certain type de personne», dit-elle. «Les êtres humains sont si polyvalents. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes si obsédés par la catégorisation les uns des autres. »

Elle a poursuivi: «Je n’ai jamais voulu que les gens pensent que je l’ai utilisé pour attirer l’attention. Il y a tellement de putains de stéréotypes sur le fait d’être bisexuel qui m’ont donné envie de ne pas en parler. Je suis beaucoup plus disposé à avoir ces discussions maintenant. »

Ce n’est pas la première fois que Tinashe parle de faire partie de la communauté LGBTQ +. En 2011, la chanteuse de «2 On» a tweeté sur la façon dont elle aime les garçons et les filles.

« J’aime les garcons. et j’aime les filles. J’ai juste tellement d’amour loveeeeee à donner #sueme », a tweeté Nashe.

Selon Pride.com, elle a également abordé le sujet dans un article Tumblr supprimé depuis 2012. «Je ne veux pas nécessairement y mettre un titre, car dès que vous y mettez un titre, les gens, vous sachez, mettez-le dans une catégorie où il doit être 50/50 », a-t-elle écrit. «Mais je sais vraiment que j’ai une attirance pour tout le monde et j’aime tout le monde.»

En plus d’embrasser sa sexualité, Tinashe continue de sortir de la nouvelle musique. Le mois dernier, elle a sorti son single «Rascal (Superstar)» et a récemment collaboré avec JoJo («Love Reggae») et Iggy Azalea («Dance Like Nobody’s Watching»).