2020 a été responsable de briser tous nos rêves et illusions, même si cela nous a également donné de la joie – malgré le coronavirus. Et c’est qu’en parlant spécifiquement de musique, nombreux sont les artistes qui utilisent leur temps à la maison pour créer des choses spectaculaires et nous surprendre en cours de route, et l’un d’eux est Tom Morello qui vient de nous surprendre avec un nouveau disque.

Comme vous vous en souviendrez, cette année, Rage Against The Machine avait plusieurs dates de retrouvailles prévues, dont la tête d’affiche du festival Coachella à Indio, en Californie. Cependant, et comme cela nous était déjà clair, pour l’instant ces présentations du groupe devront être reportées à 2021, bien que le guitariste ne soit pas resté les bras croisés en attendant la fin de la pandémie, en fait, il a été très actif pour son propre compte.

Vous pouvez également lire: TOUT UN CRACK! TOM MORELLO DONNE SA GUITARE À LA FILLE QUI A COUVERT LA RAGE CONTRE LA MACHINE

Tom Morello nous présente un nouvel EP

Il y a quelques mois et quand les marques du mouvement Black Lives Matter étaient à l’ordre du jour, Tom Morello a collaboré avec le chanteur d’Imagine Dragons Dan Reynolds sur une chanson de protestation intitulée «Stand Up».. La chanson – comme son nom l’indique – invite les gens à se soulever contre les injustices et surtout à mettre fin aux discours de haine contre n’importe quel secteur de la population.

Mais ce n’est pas la seule chose qu’il a faite ces derniers jours, car il a annoncé de nulle part qu’il sortirait un nouvel EP appelé Comandante, dont nous ne connaissions que le nom et qu’il atteindrait partout à tout moment. Et après beaucoup de mystère, Tom a finalement sorti ce disque que même si tu ne le crois pas, Il a beaucoup de surprises cachées que nous sommes sûrs que personne n’a vu venir.

C’est une collection de seulement 5 chansons où Tom Morello a un invité très spécial. Dans l’une des chansons, “Interstate 80 ″, le guitariste se bat avec Slash lui-même, un rêve qui a été réalisé par tous les fans de rock. Et pas seulement cela, car dans «Secretariat» il rend hommage à l’un des meilleurs guitaristes de l’histoire que nous avons malheureusement perdu il y a quelques semaines, le grand Eddie van halen.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également partagé sa propre version de l’une des plus grandes chansons de Jimi Hendrix, «Vodoo Child»Ce sont 17 minutes de riffs purs et puissants qui vous épateront. Arrêtez ce que vous faites et ajoutez de la bonne guitare à votre journée grâce à Tom Morello avec son nouvel EP, Comandante: