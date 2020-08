Marvin Gaye était en feu en 1968. La star de Motown avait des succès depuis six ans et avait déjà dépassé les charts R&B américains à deux reprises, les deux fois en 1965. Mais l’année où il a eu 29 ans, il n’y avait pas moyen de l’arrêter.

Gaye a eu trois Billboard Soul n ° 1 en l’espace de six mois en 1968, dont deux avec l’un de ses grands partenaires de duo, Tammi Terrell, qui serait mourir tragiquement d’une tumeur au cerveau à l’âge de 24 ans à peine. Nous nous souvenons quand Marvin & Tammi ont fait de la belle musique et dépassé les best-sellers R&B avec «You’re All I Need To Get By», le premier single de son deuxième album en duos avec Tammi Terrell, tu es tout ce dont j’ai besoin.

Les accolades de Gaye aux hit-parades de 1965, « I’ll Be Doggone » et « Ain’t That Peculiar », étaient des exemples parfaits de son style d’enregistrement bouillonnant au début, mais en 1968, il créait une âme plus douce et plus sophistiquée qui ouvrirait la voie pour son œuvre déterminante du début des années 70.

En juin de cette année-là, son équipe inspirée avec le chanteur né à Philadelphie, Terrell, qui avait produit le tube soul et pop de l’année précédente «Pas assez de montagne», les a emmenés au n ° 1 du R&B et au n ° 8 de la pop, avec Nick Ashford et Valerie Simpson «Ain’t Nothing Like The Real Thing».

Meilleur duo de Marvin

En seulement 12 semaines, la même formule exacte d’interprètes et d’écrivains a de nouveau sonné. Sur le palmarès R&B de la semaine du 31 août 1968, la nouvelle création Ashford & Simpson de Gaye & Terrell, «You’re All I Need To Get By», a commencé une course de cinq semaines au n ° 1, atteignant également le n ° 7 sur le graphique pop. De ses duos nombreux et variés tout au long de sa carrière, ce fut le plus réussi. Encore dix semaines plus tard, avant Noël 1968, Gaye serait à nouveau au sommet des cartes avec «Je l’ai entendu à travers le Grapevine.»

L’album You’re All I Need est sorti un mois après le single. Ashford & Simpson chantent des chœurs sur «You’re All I Need To Get By», qui a inspiré d’innombrables reprises. Ils vont de la version d’Aretha Franklin aux collaborations entre Johnny Mathis et Deniece Williams, et Elton John Et Marcella Detroit.

