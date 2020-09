trayer tryon – le producteur et multi-instrumentiste de Hundred Waters – a partagé un nouveau morceau de son prochain album new forever. «Cul de sac» présente des contributions de Moses Sumney, de Sigur Rós ‘Jónsi, d’Alex Somers, de Julianna Barwick et de Nicole Miglis. Écoutez le nouveau single ci-dessous (via Terrible Records).

Le prochain album de tryon comprend les singles déjà sortis «new forever» (avec Julie Byrne) et «rua dos pioneiros». À propos de sa nouvelle chanson «cul de sac», Tryon a déclaré dans un communiqué de presse:

cette chanson signifie beaucoup pour moi, et c’est assez unique dans la façon dont elle s’est réunie …

au moment où il a été enregistré, je vivais dans cette étrange maison royale (à LA) avec un groupe d’amis, dont Nicole et Moïse, qui sont sur la chanson. nous faisions des disques pour nos propres projets, mais il y avait aussi beaucoup de morceaux en vrac qui étaient enregistrés pour le plaisir. J’ai essentiellement fait tourner un micro chaque fois qu’il y avait un son significatif.

cul de sac vient de cette ambiance. tout est improvisé, tout le monde est allongé sur le sol à 3 heures du matin dans l’obscurité totale, chantant et passant un bon moment. c’est une sorte d’utopie dans ce sens… en ce sens que ce n’est pas une «utopie feinte» pratiquée pour le microphone, mais une véritable expérience vécue à son meilleur qui a réussi à être capturée par le micro.

l’enregistrement original durait environ deux heures .. alors qu’il s’agit d’un collage de celui-ci, différentes parties superposées et micro-éditées ensemble au cours d’une année. ce processus est généralement très solitaire et minutieux, mais c’est très apaisant si le matériel avec lequel je travaille est commun et spontané. c’est drôle parce que je ne vois pas les gens depuis des jours, mais j’ai l’impression de passer du temps parce que j’ai fait de la musique avec leurs essences. l’album entier joue avec cette méthode … des enregistrements d’improvisation imprévus avec des gens dans des situations spéciales, qui ont ensuite été échantillonnés et composés en musique composée légitimement quand j’étais seul.

