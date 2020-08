TRIVIUM rendu hommage à VOYAGE DE PUISSANCE chanteur Riley Gale en interprétant une reprise de la chanson de ce dernier groupe « Taxe du bourreau (balançoire de la hache) » lors d’un concert diffusé en direct le samedi 29 août. L’émission gratuite a été diffusée sur TRIVIUM chanteur / guitariste Matt Heafyde Tic canal en direct de l’espace de répétition du groupe à Orlando et peut maintenant être vu ci-dessous. En plus d’une nouvelle vente en édition limitée, l’ensemble était rempli de coupes profondes que les fans n’avaient peut-être jamais vues en direct auparavant.

Chansons en vedette:

01) 01:25 – Plier l’arc de la peur

02) 06:40 – La rupture d’une ligne d’horizon

03) 12:10 – Ascendant

04) 19h30 – Comme Callisto à une étoile au paradis

05) 26:40 – Détonation

06) 33:20 – Pas moyen de guérir

07) 41:10 – Disperser les cendres

08) 45h00 – Crépuscule démantelé

09) 50:10 – Aux rats

10) 56:50 – Le revanchiste

11) 01:07:00 – De Prométhée et du crucifix

12) 01:14:28 – Quand toute lumière meurt

13) 01:21:10 – Vue étouffante

14) 01:27:40 – Taxe du bourreau (balançoire de la hache) (Couvercle POWER TRIP)

15) 01:34:00 – Déchiré entre Scylla et Charybde

16) 01:44:55 – Ceux que nous laissons de côté

VOYAGE DE PUISSANCE confirmé Rileyla mort dans un communiqué le 25 août.

Le groupe basé à Dallas, au Texas, a sorti deux albums sur Seigneur du Sud, 2013 « Décimation manifeste » et 2017 «Logique de cauchemar». Une compilation de raretés, « Feu d’ouverture: 2008-2014 », suivi en 2018.

«Logique de cauchemar» a culminé au n ° 22 sur Panneau d’affichageTableau des albums de hard rock.

VOYAGE DE PUISSANCE aurait travaillé sur son troisième album au moment de Rileyla mort.

TRIVIUMle neuvième album complet de « Ce que disent les hommes morts », a été libéré le 24 avril par Records de Roadrunner. Le LP, qui a été produit par TRIVIUM et Josh Wilbur, est le suivi de 2017 « Le péché et la peine ». Cet effort a marqué la première sortie du groupe avec le batteur Alex Bent, qui a rejoint TRIVIUM en 2016.

Comme indiqué précédemment, TRIVIUMtournée nord-américaine de MEGADETH, AGNEAU DE DIEU et EN FEU a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

