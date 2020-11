Pus, il semble que non seulement au Mexique arrive que jeter le vote à la poubelle … ooohquela, non plus, sérieusement, vous souvenez-vous qu’au Mexique des votes ont été comptés pour Goku, Pikachú, et même pour Homero Simpson? Eh bien, disons que quelque chose comme ça s’est passé en Amérique, mais avec un vrai candidat à la présidence: Kanye West.

Et bien, il est déjà bien connu que le rappeur et mari de Kim Kardashian s’est révélé en tant que candidat à la présidence à plus d’une occasion, que si pour 2020 ou 2024, mais il semble qu’il ait une intention très sérieuse d’arriver à la Maison Blanche, ou du moins certaines personnes du pays voisin le souhaitent, car le célèbre producteur est apparu dans les résultats des votes présidentiels aux Etats-Unis, c’est-à-dire que les gens votent pour lui (en dehors de lui, bien sûr).

Niveau de confiance: Kanye West vote pour la première fois de sa vie … pour lui-même

Non, ce n’est pas une blague. C’est plus, Vous vous souvenez du tweet d’Elon Musk dans lequel il confirmait son plein soutien à Kanye West à la présidence? Ou que diriez-vous de vos propositions de campagne? Bien, qu’en pensez-vous … M. West a déjà plus de 50 000 voix en tant que candidat à la présidence des États-Unis.

Et malgré le fait qu’il reste encore des jours pour connaître les décomptes définitifs de certains États (et sous réserve que d’autres commencent tout juste à compter), en Arkansas, Colorado, Iowa, Kentucky, Louisiane, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Utah et Vermont, il y a déjà un record de votes pour Kanye.

Toutes ces affaires de Kanye à la présidence sembleraient n’être qu’une stratégie marketing, car on a même dit qu’elles n’ont été que le fruit d’épisodes bipolaires de sa part, mais … au Kentucky, il était le 4e le plus voté … Voici les chiffres (à ce jour) par état:

Vermont

Utah

Tennessee

Oklahoma

Mississippi

Minnesota

Louisiane

Kentucky

Colorado

Arkansas

Et malgré le fait que ces plus de 50000 votes ne représenteront aucune différence entre ce qui se passe aux États-Unis, ils n’auraient pas du tout aimé Biden ou Trump, n’est-ce pas?

Mais bon, pour que personne ne gaspille la bile en vain, voici une vidéo de quand Kanye était cool, il a brillé avec son génie musical.

Et au cas où vous voudriez creuser plus profondément, voici les propositions de campagne que Kanye West a un jour mentionnées s’il devenait président des États-Unis.