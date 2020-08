Dans un récent événement de diffusion en direct Songtradr Happy Hour, le réalisateur de The Meg et National Treasure Jon Turteltaub a décrit ce qui se passe dans les coulisses lors de la création d’une bande originale de film ou d’une bande originale de télévision.

Digital Music News a rejoint un grand nombre de compositeurs et d’artistes soucieux de la synchronisation qui se sont mis à l’écoute de la discussion, qui était remplie d’informations utiles et d’informations sur la façon dont une musique de film prend vie sur des œuvres majeures. Et en révélant certaines des connaissances inestimables accumulées au cours de sa carrière de plus de 30 ans, Jon Turteltaub a mis en lumière des conseils de professionnels qui pourraient aider les musiciens à obtenir des placements révolutionnaires dans les médias visuels.

1. La musique qui résonne avec les auditeurs a un potentiel de synchronisation majeur – immédiatement et sur toute la ligne.

Au début de la fonction de diffusion en direct, Turteltaub a indiqué qu’il n’attend pas nécessairement que les scènes aient été filmées pour sélectionner leur musique. Au contraire, le réalisateur de Phenomenon prend souvent note de chansons personnellement attrayantes avec l’intention de les utiliser dans ses films ultérieurs.

«Pour moi, il y a des films où j’ai eu des chansons dans la tête, où j’attendais de trouver un film pour les mettre, sachant qu’elles étaient géniales», a déclaré Turteltaub.

Dans le cas de While You Were Sleeping de 1995, le réalisateur né à New York a choisi le générique d’ouverture – «This Will Be (An Everlasting Love)» – une décennie complète à l’avance (et avant d’enregistrer son premier crédit professionnel) .

Une musique de haute qualité qui résonne avec les auditeurs aura toujours un potentiel de synchronisation, même si les offres ne parviennent pas à la porte.

2. Le monteur du film joue un rôle important dans la réalisation des musiques de films.

Ni les cadres supérieurs du studio ni les réalisateurs eux-mêmes n’ont le plus d’influence sur le choix de la musique qui finit par figurer sur une partition de film, selon Turteltaub. En réalité, les éditeurs jouent un rôle particulièrement important dans le processus, car ils mettent en scène des coupes brutes sur la musique avant de partager les premiers clips avec les réalisateurs. En raison de la familiarité qui accompagne cette exposition, la musique a alors un impact dramatique sur les décisions des réalisateurs.

«C’est la première chose qui vous vient à l’esprit, et vous n’êtes pas sûr de ce que vous avez tiré. Soudain, ça prend vie, ils mettent de la musique là-bas, et c’est comme, « Wow, c’est plutôt bien » « , a déclaré Turteltaub.

À partir de là, alors que les réalisateurs collaborent avec les éditeurs pour créer la partition temporaire, les choix de chansons originales continueront d’affecter la direction créative de la bande originale du film. De cette manière, il est important pour les artistes et les compositeurs de cultiver des relations professionnelles solides avec tous les professionnels des médias visuels – pas uniquement les réalisateurs et les cadres de studio.

3. Les administrateurs prospèrent grâce aux compliments et au soutien – ce qui pourrait faire la différence entre la conclusion d’un accord.

La pression et le stress inhérents au tournage peuvent rendre les réalisateurs particulièrement reconnaissants des compliments et du soutien. Et les mots aimables (ou leur absence) à la fin d’un compositeur peuvent faire ou défaire les associations liées au travail. De plus, Turteltaub a rappelé que les réalisateurs et les artistes partagent un même besoin d’éloges.

«C’est aussi ce que vous faites dans la vie. Nous avons tous tendance à aimer ce que nous avons créé nous-mêmes. … Quand quelqu’un entend votre musique, vous vous dites: «Oh s’il vous plaît, oh s’il vous plaît, oh s’il vous plaît aimez ça. S’il vous plaît, aimez-le, s’il vous plaît, aimez-le »», a noté Turteltaub.

«Et c’est la même chose avec le réalisateur. Vous pensez peut-être que ce n’est pas le cas, et vous devrez peut-être agir comme si ce n’était pas le cas. Et vous pourriez penser que c’est insultant de dire à Steven Spielberg: «C’est vraiment bien.» Mais je vous promets qu’il ne veut rien entendre d’autre que ça. »

4. Pour les artistes et compositeurs, être agréable et facile à travailler est un must.

Dans le même ordre d’idées, Turteltaub a évoqué l’idée que les compositeurs et les artistes soucieux de la synchronisation devraient faire tout leur possible pour être agréables et faciles à travailler – même si, certes, cela s’avérera parfois difficile. Néanmoins, le rejet est un sous-produit inévitable de la création pour les médias visuels, et pour maximiser les opportunités de travail et les perspectives de carrière à long terme, il vaut mieux éviter de brûler les ponts.

Auparavant, lors d’un Happy Hour séparé, plusieurs compositeurs vétérans ont également reconnu ces points.

«Laissez-vous non seulement ouvert, mais facile. Si vous pouvez être facile à gérer lorsque quelqu’un dit: «Vous savez, c’est génial, c’est vraiment génial. Je pense juste que nous pouvons peut-être essayer… », a déclaré Turteltaub.

5. Dans les musiques de films et de télévision, la mélodie est (encore) tout.

Enfin, lors des derniers instants de l’Happy Hour, Turteltaub a décrit les nuances stylistiques d’une musique de film à succès aujourd’hui. Reconnaissant que certains peuvent percevoir ses commentaires comme «démodés», le directeur de la playlist extraordinaire de Zoey a néanmoins donné ses deux cents sur la façon dont les compositeurs (et, encore une fois, les artistes à la recherche de placements synchronisés) peuvent optimiser leurs chances de réussir.

«Cela va peut-être sembler démodé de ma part. Mais cela s’est produit maintes et maintes fois », a souligné Turteltaub. «Certains compositeurs d’aujourd’hui sont particulièrement merdiques. Chaque producteur – surtout s’il a mon âge ou plus – répète les mêmes mots encore et encore. Mélodie, mélodie, mélodie. Les compositeurs continuent d’écrire des humeurs, ils continuent d’écrire peut-être une phrase.

«Écrivez une mélodie. Donnez-moi un thème réel. Le thème n’est pas des changements d’accords. »