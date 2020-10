L’expression artistique de la vie de Sam Smith a été, juste dans quelques albums et de grandes collaborations, l’histoire d’un musicien et parolier très sensible, qui parle à ceux qui l’écoutent comme un ami qui apporte de nombreuses histoires de chagrin à raconter. Avec une voix incroyable et des arrangements musicaux qui ne nous ont jamais manqué, on l’écoute bien sûr à chaque fois qu’il annonce une nouvelle sortie.

L’incursion de Sam sur le marché mondial de la musique avec L’heure solitaire (2014) C’était une compilation de singles avec d’autres chansons qui il s’agissait clairement d’un catalogue de rolotas, mais pas tous avec leur sceau. Avec The Thrill of it All (2017), nous avons écouté un Sam qui allait presque trouver son propre son, mais qui rendait hommage aux genres qu’il adore, clin d’œil à la soul et au swing, qui ne nous ont toujours pas donné un son tout à fait le sien.

Love Goes a dû reporter et réajuster

Sam est passé du titre original To Die For à Love Goes, en raison de la situation mondiale, et après y avoir réfléchi pendant quelques semaines, il a décidé que le titre de l’album ne semblait pas juste. Sam a déclaré à la BBC qu’il était très important pour lui d’être sensible à ses fans et aux personnes qui l’écoutent. Il y a même eu un changement de couverture. On remarque le contrôle que Sam a sur son art, de ce contexte à la production musicale.

Le troisième album du Londonien promet d’émouvoir beaucoup nos sentiments, et d’écouter une production portée avec beaucoup d’amour, puisque Sam est allé voir Steve Mac, (Chvrches, Céline Dion, Westlife); OZGO (Ellie Goulding, rose) et Shellback (Tove Lo, Jonas Brothers) pour un son incroyable. Finalement, Sam Smith a déchiffré l’identité de son son, avec une production qui le fait briller encore plus que dans ses deux derniers albums.

Un parolier à la voix emblématique trouve la bonne production pour son son

Dès le début, Sam surprend avec une ouverture confessionnelle qui n’a pas besoin d’un grand soutien de groupe, et seulement avec de grandes harmonies vocales, montre une piste cathartique, “Jeune”. Il déclare que pour être jeune, vous n’avez pas besoin de montrer quelque chose à quelqu’un, mais d’apprécier. Sa couleur de voix suffit à défier un monde qui se concentre sur le jugement de la pleine liberté de l’Anglais de 28 ans.

La qualité sonore est un luxe, et cela ne se bat pas avec l’intimité des mots que Sam laisse dans chacune des chansons qui composent l’album, qui sont complétées par les collaborations qu’il avait déjà lancées récemment, avec Calvin Harris, Demi Lovato et Normani, dans une tradition pour les fans de trouver tout leur travail en un seul endroit.

Dans “Diamants” Oui “Un autre”, avec des rythmes plus uptempo, la production sonne splendide, et basée sur une petite house aux accents tropicaux que nous avons rencontrés pour la première fois, et bien sûr des éléments disco. La réverbération en chantant sur l’autonomisation après le chagrin donne une immense portée à sa voix, ce qui nous fait voir que Sam s’est déjà rendu compte que pleurer et danser peuvent coexister.. Les paroles montrent que même dans le chagrin, il parvient à prendre sa place, et il y parvient dans ce morceau qui fait mal mais encourage en même temps:

Être libre des problèmes qui vous affligent est un thème fondamental tout au long de l’album, et “Tellement sérieux” C’est là que nous le voyons le plus clairement. Sam a expliqué à quel point il est difficile de se comprendre soi-même et comment il se fait que nous ayons tous demandé au désormais classique “Pourquoi est-ce que je suis comme ça?”, Amenant à la discussion le thème de la santé mentale dans l’une des chansons les plus attachées à une pop classique de cet épisode:

La bravoure de Sam Smith dans le dévoilement de paroles déchirantes

Sam Smith nous a toujours surpris par l’éloquence avec laquelle il raconte honnêtement des histoires tristes, et cet élément ne manque pas dans son troisième album studio. Pour cela, le piano est la seule chose dont vous avez besoin, avec des phrases qui feront sûrement bouger quelque chose chez celui qui entend l’épilogue d’une relation amoureuse.

Reconnaissez que vous avez pleuré par terre après être tombé amoureux, mais que vous devez finalement vous pardonner, il est incarné dans la poésie chantée comme quelque chose qui donne à Sam une force unique. “Pardonne-moi” Oui “Pour l’amant que j’ai perdu” ils en sont la preuve. De subtils arrangements de cordes décorent un témoignage à la première personne de ce que Sam prétend être son premier album sur un cœur brisé.

Le morceau qui donne son nom à l’album est une collaboration avec Labrinth (LSD; soliste) et où se mêlent des rythmes, des échantillons de piano et une mélodie entraînante fataliste d’amour: c’est ce que c’est. En connaissant les règles du jeu, Sam embrasse ce qu’il ressent, et musicalement, c’est la chanson la plus surprenante de l’album. Pas de spoilers, écoutez la transformation par vous-même:

Pour donner quelques messages, Sam est généralement brutal avec des ballades apparemment calmes. Pour «Kids Again», il réfléchit sur la nostalgie qui nous envahit lorsque nous nous souvenons d’une relation que nous avions quand, presque presque, nous étions enfants. Le côté opposé de «Young» est la reconnaissance d’être lié, même si nous ne le voulons pas, au passé, et à quel point il est irrationnel d’éviter une zone ou une chanson parce que cela nous amène à penser à quelqu’un qui n’est plus avec nous.

Danser comme la catharsis après une rupture amoureuse

“Danse (jusqu’à ce que tu aimes quelqu’un d’autre)” c’est un classique instantané, avec une excellente construction de chanson, un support subtil dans des voix déformées et des paroles qui résonnent beaucoup avec nous. ¿Danser pour surmonter un cœur brisé? Bien sûr. Un moment remarquable non seulement de cet album, mais de ce que Sam a sorti jusqu’à présent.

Au point où le côté sensible et fataliste rencontre une production magnanime pour toute piste de danse, un bijou est généré qui sonnera pendant des décennies dans n’importe quel endroit où vous voulez danser.

“Danse …” il a des paroles que nous pouvons crier (parce qu’ils nous ont dépassés), avec un beat boutique et de superbes arrangements vocaux. C’est une chanson qui reste en boucle, et s’ajoute à la liste des chansons que l’on a hâte d’entendre dans un club, la pandémie est terminée.

Un album studio avec du matériel bonus de Sam Smith

Sam a toujours été très généreux, depuis il partage généralement des versions étendues de ses albums, des scans de ses morceaux dans d’autres formats et inclut même dans sa discographie les remix récents qu’il a publiés. Nous apprécions beaucoup cela, car avec autant de collaboration, il faut sauter d’artiste en artiste pour trouver les chansons qu’il recherche, mais pas dans le cas de Sam Smith.

Pour les deux derniers mois de cette année, Sam fait la caisse claire, y compris six morceaux déjà sortis, avec des joyaux comme “Dancing With A Stranger”, “How Do You Sleep”, “I’m Ready” et “Promises”., pour nous rappeler qu’il ne peut pas complètement disparaître entre les sorties d’album.

Liste des pistes:

1.- Jeune

2.- Diamants

3.- Un autre

4.- Mon oasis (Ft. Burna Boy)

5.- Si sérieux

6.- Danse (jusqu’à ce que tu aimes quelqu’un d’autre)

7.- Pour l’amant que j’ai perdu

8.- Cœurs brisés

9.- Pardonne-moi

10.- Love Goes (feat. Labrinth)

11.- Encore des enfants

Prime:

1.- Danser avec un inconnu (avec Normani)

2.- Comment dormez-vous?

3.- Mourir pour

4.- Je suis prêt – Demi Lovato

5.- Feu en feu

6.- Promesses – Calvin Harris (Ft. Jessie Reyez)