Les membres du Congrès semblent maintenant bloqués sur les détails d’un deuxième plan de relance critique. La situation pourrait signifier que des dizaines de millions d’Américains ne recevront pas un deuxième chèque de relance, après tout.

Auparavant, les démocrates de la Chambre et les républicains du Sénat semblaient alignés sur l’idée d’un deuxième contrôle de relance. Ils se sont même mis d’accord sur la taille et l’admissibilité, des dizaines de millions d’Américains se préparant à recevoir des chèques de 1 200 $ avec des règles d’éligibilité encore meilleures. Mais des semaines plus tard, les désaccords entre les démocrates de la Chambre et les républicains du Sénat restent extrêmes, les deux parties étant potentiellement incapables de parvenir à un accord.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a signalé une grave impasse entre les deux parties. Un désaccord majeur a porté sur la taille du plan de relance global: la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA), a fait pression pour un programme de secours de 3,4 billions de dollars, tandis que les républicains, dirigés par le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), ont proposé un billet plus petit, 1 billion de dollars.

«Nous avons commencé avec un billion de dollars», a déclaré Mnuchin dans une récente interview de CNBC. «Nous avons convenu d’augmenter cela dans plusieurs domaines dans un effort de compromis. Ils ne sont pas descendus. Ils ne nous ont jamais fait de proposition à deux mille milliards et ne nous ont jamais donné de compteur ligne par ligne.

Mnuchin a également noté que Pelosi se concentrait sur une facture de service postal pour empêcher tout changement de l’USPS avant les élections de novembre. «Le président Pelosi revient pour examiner Postal; j’espère qu’elle sera plus intéressée à s’asseoir », a poursuivi Mnuchin.

Les commentaires de Mnuchin font suite à de nombreux échecs de compromis des deux côtés. L’impasse prolongée a poussé le président Donald Trump à émettre plusieurs décrets pour étendre les allocations de chômage fédérales et les moratoires sur les expulsions. Mais Trump n’a pas la capacité d’émettre un deuxième chèque de relance, étant donné que le Congrès a autorité sur les questions budgétaires.

Pendant ce temps, le temps presse pour des dizaines de millions d’Américains qui ont du mal à payer leurs factures et à respecter leurs obligations financières.

Cela comprend tout le monde, des musiciens sur scène aux cadres licenciés, avec des chèques de 1 200 $ offrant un certain soulagement. Le mois dernier, une étude a révélé que les premiers contrôles de relance ont gardé des millions d’Américains hors de la pauvreté.

Mais il y a encore de l’espoir. Plus tôt dans la journée, Pelosi a finalement cédé et a indiqué que les démocrates seraient prêts à envisager un plan de relance plus petit. «Nous sommes prêts à réduire notre facture de moitié pour répondre aux besoins dès maintenant», a déclaré Pelosi plus tôt dans la journée. « Nous le reprendrons en janvier. »

Cela ressemblait à un progrès. Mais immédiatement après cette déclaration, le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, a précisé que les démocrates étaient prêts à rencontrer les républicains «à mi-chemin, [while] ne pas réduire notre facture de moitié.

La déclaration de Hammill suggère que les deux parties sont encore à environ 1 milliard de dollars de se rencontrer à mi-chemin – ce qui ne semble pas prometteur.