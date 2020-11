Foo combattants est de retour sur le ring. Le groupe commandé par Dave Grohl les instruments sont réinstallés pour faire ce qu’ils savent le mieux: jouer et composer des albums pleins d’énergie et de rock & roll. Bien sûr, la question de la pandémie les a gardés un peu statiques, mais petit à petit, ils franchissent une nouvelle étape avec la promotion de Medicine At Midnight, son prochain album.

Nous avons eu l’occasion de discuter avec Dave sur l’avenir du nouvel album, sa récente apparition sur Saturday Night Live pour jouer “Honte honte” (son dernier single) et lles sensations qui ont surgi après 25 ans de carrière et 10 albums à son actif.

La pandémie, comme de nombreux artistes de l’industrie, a un peu compliqué les choses pour Foo combattants. En plus de cela, le groupe a passé plus d’un an sans jouer ni offrir aucune sorte de présentation. Cependant, Cette période d’absence s’est terminée il y a quelques semaines avec l’apparition du groupe sur Saturday Night Live. pour présenter officiellement sa nouvelle chanson en live “Honte honte “.

Il a été la première fois que nous nous sommes présentés en un an , et jouer une chanson est complètement différent de ce que nous avons fait jusqu’à présent. Généralement, lorsque vous vous présentez à Saturday Night Live, ils vous appellent un mois ou deux à l’avance et vous commencez à coordonner tous les plans, le voyage, avec l’hôte sur Internet et tout le monde communique entre eux.

Habituellement, chaque fois que nous jouions sur Saturday Night Live, J’étais très nerveux car c’est une émission en direct où des millions et des millions de personnes regardent . Mais cette fois, c’est comme une fête… Et il y avait Dave Chapelle, que nous aimons. Mais ce qui m’a le plus ému, c’est que nous jouions. On était en train de jouer! Ce que nous n’avons pas fait depuis huit mois environ.

Une carrière musicale de 25 ans, bien entendu, ne devrait pas être facile à maintenir. Et moins lorsqu’il s’agit de rassembler le processus de création d’un groupe. Dave explique que dans Foo Fighters, ils essaient toujours d’avoir un bon aperçu de ce sur quoi ils vont travailler avant d’entrer en studio.; que l’évolution de la bande dans chaque matériau maintient une épine bien définie. Aujourd’hui, cette évolution pointe avec Medicine At Midnight sur un rock & roll classique aux accents accrocheurs.

Quand on fait des disques nous savons généralement ce que nous allons faire avant d’entrer dans l’étude, vrai? Parce que nous voulons toujours que l’évolution du groupe ait une direction et pas seulement une impasse. Et cette année, à l’occasion de notre 25e anniversaire, c’est notre 10e album. Nous avons fait des albums très simples, nous en avons fait d’autres vraiment compliqués et orchestrés, Nous avons fait de la merde forte et rapide avec du heavy, du punk et du rock. Nous avons fait de la musique acoustique, vraiment douce et belle et nous avons également fait un mélange de tout.

Mais la seule chose nous n’avons jamais fait un disque orienté groove. Et après avoir été un groupe pendant 25 ans, vous vous dites: «D’accord, il est peut-être temps de s’installer, il est temps de se détendre et de jouer ces chansons agréables et confortables. J’ai pensé, ‘Merde! Si cela doit être notre 25e album, il est temps de faire la fête.. Nous avons tous grandi en l’aimantà la musique rock & roll, Celui avec qui tu pourrais danser et bouger… Nous en avons tous parlé et nous avons dit: ‘Ouais, d’accord, faisons-le! Pensons à toutes les musiques préférées sur lesquelles nous avons grandi en dansant. Quelque chose comme David Bowie, les Rolling Stones, les voitures, la centrale électrique, de ce type.