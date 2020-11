Après des années passées dans l’industrie de la musique, les bandes ont tendance à s’user en raison de la coexistence quotidienne et de situations qui échappent souvent à leur contrôle. Pire encore s’ils sont frères, car plus tard toutes ces différences atteignent leur famille au point qu’elles ont de graves conséquences. Mais il y a quelques exemples comme The Cribs qui nous montrent le contraire.

En 2016, le groupe de Wakefield, en Angleterre, a sorti son septième album studio, 24-7 rock star shit. Depuis, ils ont dû faire face à beaucoup de choses, comme des problèmes avec les maisons de disques et les personnes qui les représentaient, à tel point qu’ils ont conclu que la meilleure chose pour eux était de séparer. Heureusement et grâce à une personne très spéciale, ils ont réussi à tout surmonter et ce 2020, ils sont revenus avec un nouvel album.

Nous avons eu la chance de parler avec Ryan Jarman, guitariste du groupe, qui nous a raconté, entre autres, les détails de son dernier disque, Réseau de nuit, ainsi que le chemin qui les a conduits à enregistrer ce matériel d’enregistrement. Mais il a également révélé comment la musique et les moments désagréables les ont aidés à se rapprocher et surtout, que Dave Grohl lui-même les a aidés à un moment critique de leur carrière.

Surmonter la crise

En 2016, Les Cribs ont sorti leur dernier album studio, avec lequel ils ont joué partout dans le monde. Cependant, les choses n’allaient pas bien dans leur cœur, alors ils ont décidé de s’arrêter un instant et de repenser le chemin qu’ils voulaient suivre, même si cela n’a pas été facile car ils ont traversé un long processus de changements internes pour les faire travailler à nouveau en équipe pour composer des chansons.

«Je pense que c’était bien de s’arrêter en 2018, à cette époque, nous avons sorti notre dernier album, ’24 -7 rock star shit’, et nous avons eu un problème avec notre direction. Ce n’était pas la façon dont ils nous ont traités, ils ont donné la priorité à la sortie d’un single et des choses comme ça par rapport à la musique, et je pense que ce n’est pas juste. Quand nous étions jeunes, nous l’avons accepté parce que nous pensions que c’était le meilleur et que c’était ainsi que cela devait être, vous savez? Nous ne voulions pas faire de promotions parce que c’est quelque chose que nous faisons depuis de nombreuses années, tout ce que nous voulions était d’enregistrer un album solide et au diable, de le sortir, mais nos managers ne nous ont pas laissé faire. ” «Et surtout au Royaume-Uni, le succès d’un disque se mesure en termes de ventes, aussi ironique que cela puisse paraître, et les gens qui nous représentaient disaient des choses comme” les gars, vous semblez essayer de saboter votre propre carrière “et à l’époque Nous nous sommes dit “d’accord, c’est ce que nous voulons, qui s’en soucie?” Nous avons donc rompu les relations et décidé d’être nos propres managers, maintenant nous sommes satisfaits de ce que nous faisons ou voulons faire, bien que nous soyons dans un label indépendant et que nous devions jouer partout dans le monde dans des conditions différentes, nous nous sentons heureux car nous nous sommes reconnectés avec la musique”.

Le jour où Dave Grohl a sauvé les berceaux

Si quelque chose nous est devenu clair, c’est qu’en plus d’être un grand musicien et une véritable légende de la musique, Dave Grohl est un gars formidable. C’est pour ça que au moment le plus critique de The Cribs – Là où elle voulait déjà dire au revoir au groupe -, le chef des Foo Fighters est intervenu et les a ramenés à la raison pour qu’ils puissent continuer à composer de la musique, mais surtout il leur a donné des conseils qui valent aussi pour tous ceux qui veulent aller loin.

«À ce moment-là, nous ne pouvions pas faire face au courage que nous avions à l’intérieur, il n’y avait aucun moyen de continuer comme ça, et nous pensions même qu’il valait mieux simplement se séparer parce que nous ne savions pas quoi faire. Mais ensuite, les Foo Fighters ont proposé de jouer avec eux au stade de Manchester City et nous avons pensé que “ la seule chose que nous ayons jamais faite est de jouer dans un stade ”, c’est pourquoi nous avons accepté et quand nous sommes arrivés au spectacle, nous avons dit “ est l’endroit idéal pour donner notre dernier concert en tant que groupe », parce que c’était quelque chose qui nous manquait, nous sommes de grands fans de Queen et nous rêvons toujours de quelque chose de cette taille». «À ce moment-là, nous avions en tête que nous donnerions notre dernier concert dans un stade avec le gars du Nirvana, qui en fait nous les suivions aussi depuis que nous étions jeunes. Nous avons eu l’occasion de discuter avec Dave (Grohl) et c’était incroyable parce que nous pensions que nous ouvririons pour eux et le tour est joué. Alors on lui a raconté tout ce qui s’était passé et il a dit «écoute, envoie tout en enfer, viens juste dans notre studio et fais un disque». Nous ne pouvions pas le croire, car il est si grand dans l’industrie de la musique, réussi et gentil, qu’il nous a dit que c’était l’une des meilleures choses qui pouvait nous arriver, car après cet entretien, il nous a convaincus d’aller de l’avant et de nous battre pour notre musique. , qui est la seule chose que nous ayons ».

The Cribs sont de retour avec un nouvel album dans les moments difficiles

De cette conversation avec Dave Grohl – et comme vous pouvez le voir – de grandes choses sont sorties. Pour commencer, Les Cribs se sont remis sur les rails et ont convenu que la chose la plus importante pour eux a toujours été la musique, C’est pourquoi ils ont accepté l’offre du leader des Foo Fighters et se sont rendus en Amérique pour enregistrer dans son studio. Mais comme beaucoup d’autres groupes, leurs plans ont dû être reportés en raison de la pandémie bénie.

«Nous nous sommes rendus à Los Angeles en 2019 et avons enregistré l’album au studio 606 de Foo Fighters. À partir de cet entretien, il était très clair pour nous que nous devions foutre en l’air les labels et les managers et faire ce que nous voulions. En février, nous l’avons terminé et nous nous sommes dit «wow» et nous pensions que l’avenir serait merveilleux, mais évidemment nous n’avions pas en tête tout ce qui se passerait dans le monde et c’est vraiment difficile. «Mais nous sommes de retour dans l’industrie de la musique après deux ans de silence et bien qu’il soit difficile de promouvoir un album ces jours-ci et que nos managers auraient probablement dit ‘nous ferions mieux de reporter la sortie à l’année prochaine’, nous avons estimé qu’il était important de le sortir cette année. Pour les gens qui suivent le groupe, nous pensons qu’il est important qu’ils aient un album en ce moment, de la musique à apprécier ».

Voir sur YouTube

S’unir en frères grâce à la musique

Ce n’est un secret pour personne les groupes frères et sœurs ont généralement beaucoup de problèmes et d’arguments toux toux, les Gallaghers. C’est pourquoi après toutes les choses auxquelles ils ont dû faire face, pour Ryan Jarman, la chose la plus précieuse à propos de cette expérience était que lui et Gary et Ross savaient comment s’apprécier pour ce qu’ils sont, une famille qui est unie par épaisses et maigres, mais qui crée surtout de grandes chansons.

«En raison de la pandémie, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, chacun vit dans un endroit différent et la distance nous a appris beaucoup de choses parce que nous n’avons jamais été loin depuis si longtemps. Je pense que le plus important, c’est que nous avons appris à gérer les problèmes, et je ne parle pas de quelque chose de physique, quand nous mettons de côté nos managers nous ne savions pas ce qui allait se passer, nous nous sommes séparés plusieurs fois parce que nous en avions marre les uns des autres, nous avons perdu confiance en quoi nous l’avons fait et nous nous sommes demandé quel était l’intérêt de continuer. «Je pense qu’après cela, nous avons établi une excellente relation entre nous et nous nous sommes réunis en tant que frères, nous devions faire confiance à notre musique et à personne d’autre parce que nous n’étions même plus frères, nous nous voyions juste comme des partenaires. J’ai l’impression que nous avons grandi ensemble de toute cette expérience et que nous avons essayé de rester authentiques, nous n’avons jamais été un groupe de trois frères, plus comme une famille qui fait de la musique.

L’album qui rassemble le groupe

Après avoir surmonté tous les combats, en tant que musiciens et famille, La prochaine étape pour The Cribs était de commencer à réfléchir au son qu’ils voulaient pour leur prochain album. Et selon Ryan, ils ont repris ces influences qui les ont marqués quand ils grandissaient et surtout, ils se sont à nouveau connectés en tant que groupe, bien que dans le processus et sans réfléchir, ils se sentaient comme ces jeunes qui rêvaient d’avoir un groupe à succès.

Comme nous nous sommes séparés beaucoup de fois avant de faire cet album, quand nous sommes revenus pour le faire et que nous nous sommes remis sur les rails, c’était comme si nous avions redémarré, vous savez? Nous avions des ambitions et des choses différentes que nous voulions faire avec le groupe comme quand nous avons commencé, nous voulions reprendre des éléments de ces années où nous aimions vraiment jouer et celle-ci nous sommes allés plus loin, en reprenant des sons qui nous ont influencés enfants, comme Motown, les groupes de filles des années 60. , garage rock et tout ». «Ce n’était pas une décision consciente, c’est arrivé parce qu’après avoir traité tellement de merde, nous voulions retourner là où nous avons commencé et quand nous avons assemblé le groupe. J’ai l’impression que cet album me semble et me rappelle l’ambiance de notre premier album, je ne parle pas spécifiquement du son, mais il a cette ambiance quelque peu nostalgique que j’aime. C’est idiosyncratique, ça sonne plus britannique et je pense que ça décrit vraiment notre personnalité contrairement à d’autres disques. ”

Voir sur YouTube

Travaillez à nouveau avec de grands guitaristes

Sur cet album, The Cribs retourne travailler avec un musicien qui les a aidés il y a des années, Lee Ranaldo –Joueur de guitare pour Sonic Youth. En particulier, il collabore à la chanson «I Don’t Know Who I Am», fournir des riffs durs et précis, même si pour le groupe qu’il revient enregistrer signifie beaucoup, car il a été un ami qui a toujours été là pour eux quand ils ont le plus besoin de lui.

«C’est toujours formidable de travailler avec Lee (Ranaldo). En 2006, nous avions une chanson que nous aimions et nous ne savions pas quoi en faire, et nous lui avons demandé s’il pouvait nous aider. Il est venu au studio pendant quelques heures et tout est allé très vite, mais cela a parfaitement fonctionné. Je pense que nous n’avons jamais essayé de lui faire recréer son son, c’est une bonne chose qu’il a, qu’il soit capable de vous surprendre avec de nouveaux riffs en dépit d’être un guitariste de la vieille école. Mais quand nous l’avons appelé pendant que nous faisions cet album, c’était juste pour le plaisir, nous avons eu une énorme jam session assez brute qui était incroyable, mais ensuite nous avons commencé à écrire une autre chanson et nous avons pensé qu’il avait besoin d’une guitare forte. ” «Une fois de plus, nous lui avons demandé de venir au studio et heureusement, il était à Los Angeles, mais il était surtout disposé à le faire. Nous l’avons laissé faire son truc et après une ou deux prises, nous lui avons mis le chant et elle était prête. C’était si rapide et c’est une de ces choses que nous n’aurions jamais imaginé avoir, un nom cool sur l’album, mais je pense que nous nous sommes retrouvés avec ce sentiment que lorsque nous en avons besoin, il est toujours là pour nous. ”

Voir sur YouTube

Le message ‘Night Network’

Bien sûr, Night Network est un album spécial pour The Cribs. Non seulement ils reviennent après avoir dû faire face à leurs propres problèmes et à ceux qu’ils ont eu avec l’industrie de la musique, mais c’est un album où ils se réconcilient avec eux-mêmes, et même si nous espérons que cette collection de chansons a un message particulier, La chose la plus importante pour Ryan Jarman était de faire une musique pleine de sentiments et qui reflétait son état d’esprit actuel.