La musique électronique C’est un genre plus polyvalent que vous ne le pensez. De même, ilsur la musique des grands orchestres de guerreBien que ce ne soit pas courant sur les tableaux de popularité, il peut être fusionné avec d’autres styles pour créer ou recréer une grande pièce. Pouvez-vous imaginer une combinaison des deux sexes? Eh bien, il y a un orchestre qui a réussi l’exploit.

D’Allemagne, le groupe Meute a été en charge de combiner en un seul projet le meilleur des deux mondes avec des sons électro et les mélodies d’une fanfare traditionnelle. Tu ne le crois pas? Eh bien, nous allons vous montrer un peu de leur travail avec une couverture qu’ils ont faite pour une chanson de divulgation classique.

Se souvenir de la chanson

On dirait hier quand Flume a fait le remix de «You & Me», l’une des chansons les plus emblématiques de Divulgation. Cette chanson, qui a maintenant plus de sept ans, a sans aucun doute marqué une génération d’amoureux qui n’ont pas hésité à la dédier à leur partenaire. Les paroles entonnées par le grand Eliza Doolittle C’est aussi la lettre d’amour parfaite pour dites à votre bien-aimé de ne jamais quitter votre côté (du moins en ce qui concerne la version originale, dont les paroles sont plus répandues).

Et la vidéo ne le dit pas. L’actrice Ellie Giddins et l’acteur Dylan Michales, qui sortaient ensemble à l’époque, a livré une vidéo simple mais plein de passion. Ou tu ne te souviens pas de ce baiser qu’ils se sont donné? Sinon, nous vous laissons ici la vidéo pour que vous puissiez la revivre et que vous puissiez voir que sa reprise orchestrale est un bijou.

Voir sur YouTube

Version orchestrale “You & Me”

La chanson de La divulgation sous le remix de Flume a survécu aux années, sans aucun doute. Même dans le dernier Corona Capital au Mexique, le producteur australien l’a inclus dans sa setlist. Mais loin des decks de replay et des remixes, ce morceau a aussi sa version orchestrale.

Un groupe nommé Meute était en charge de la réalisation d’une couverture particulière et divertissante pour lequel ils n’utilisaient que leurs instruments comédies musicales conventionnelles. Malgré cela, les mélodies sonnent assez similaires à la version studio de ses compositeurs.

De cette façon, la vidéo montre l’orchestre jouant sur le thème en Parc Görlitzer à Berlin, en Allemagne, son pays d’origine. Le musicien en charge de la clarinette, à travers cet instrument, est celui qui interprète les parties vocales qui Eliza Doolittle chante dans la version originale de la chanson. Regardez la vidéo complète de la présentation ci-dessous.

Voir sur YouTube

Qui sont Meute

Sous l’auto-désignation de ‘Marching techno music band’, Meute L’Europe et diverses parties du monde sont devenues connues précisément pour leur combinaison de orchestre avec électronique. Cet orchestre allemand, composé de 11 musiciens, peut jouer aussi bien dans la rue que sur des scènes renommées.

Et est-ce que c’est son goût pour la musique électronique transcende le simple fait de faire des couvertures de, par exemple, Divulgation ou Deadmau5. Selon Billboard, leurs performances live sont généralement développées comme s’il s’agissait d’un DJ set, c’est-à-dire pas de pause entre les chansons.

Ils ont commencé à jouer en 2015 après le trompettiste Thomas Burhorn rassembler les autres membres pour le projet. “Je suis trompettiste et j’ai joué dans des groupes de jazz, et un soir, en dansant et en délire dans un club techno à Berlin, je me suis demandé pourquoi il n’y avait pas une fusion des deux … Alors j’ai décidé d’essayer“dit-il à Billboard dans une interview.

Ce projet intéressant a sauté des rues pour donner des tournées entières aux États-Unis et ils ont même été inclus dans la programmation du festival 2020. Forêt électrique (reporté à 2021) avec Major Lazer, Flume, Bassnectar et plus d’actes de l’univers EDM. Les verrons-nous jamais au Mexique pour un EDC? L’idée ne sonne pas mal. En attendant, consultez leur chaîne YouTube et leurs réseaux sociaux pour en savoir plus sur eux.