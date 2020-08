Megan Thee Stallion a donné un concert virtuel ce soir (29 août), une production animée par Live Nation et sous la direction créative de la chorégraphe Jaquel Knight, qui a travaillé sur les performances de Beyoncé à Coachella. Voir la liste complète des sets ci-dessous.

Appelant le livestream son «premier jour de retour», la rappeuse a interprété un set énergique d’une heure qui couvrait son catalogue et plusieurs de ses couplets invités. Elle encourageait fréquemment ses chaudasses à venir avec elle à la maison. «J’ai besoin que toutes mes chaudasses se lèvent, où que tu sois, et secouent ce cul», a-t-elle ordonné. Au lieu que les fans rejoignent Meg sur scène, chacun des six danseurs de Meg a passé du temps en solo sous les projecteurs.

Après «Big Booty», les lumières de la scène se sont éteintes, laissant un fond noir indiquant «CETTE MERDE EST ÉPUISANTE» derrière Meg et ses danseurs. Une liste de Noirs américains blessés ou tués par la brutalité policière a suivi – y compris Breonna Taylor, Jacob Blake, George Floyd et Elijah McClain – avant de conclure par un message «POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE D’ÊTRE NOIR EN AMÉRIQUE?» La liste comprenait également Ahmaud Arbery, qui a été tué par deux hommes blancs en Géorgie en février.

En plus de singles comme «WAP», «Savage», «Hot Girl Summer» et «Girls in the Hood», Meg a également parcouru plusieurs de ses couplets invités sur d’autres titres, notamment «Pose» de Lil Uzi Vert, «Nasty» de DaBaby , «Freak» de Tyga et «RNB» de Young Dolph.

Megan Thee Stallion:

Realer

Simon dit

Freak méchant

Gros butin (Gucci Mane)

Été fille chaude

Pimpin

Parler de sexe

RNB (jeune dauph)

Pose (Lil Uzi Vert)

Pole Dancer (Wale)

Freak (Tyga)

Tous les Dat (Moneybagg Yo)

Méchant (DaBaby)

Big Ole Freak

Cash Shit?

CHIENNE.

Filles dans le capot

WAP

Sauvage