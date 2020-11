Après l’avoir fait avec émotion pendant plusieurs jours – et nous avoir avec Jésus dans notre bouche -, les États-Unis ont enfin un président pour les quatre prochaines années. Les élections du 3 novembre ont été très homogènes, peut-être les plus proches que le pays voisin ait dû vivre, mais après une longue attente et un comptage vote par vote, et box par box, Joe Biden a obtenu le nombre magique de votes qui le placera à la Maison Blanche.

Ce n’était une surprise pour personne que une grande partie du monde de l’art soutenait ouvertement le candidat démocrate, car beaucoup en avaient assez de l’administration de l’homme d’affaires américain. En fait, beaucoup d’entre eux ont participé à des rassemblements électoraux et d’autres – comme Lady Gaga – se sont livrés à un tir direct sur le désormais ancien président Trump afin de le défendre aux élections.

Joe Biden a remporté une élection très serrée

Ce fut une journée qui a tenu les États-Unis tout entiers au bord du canapé, car au final, ce sont quelques points qui ont décidé du sort des gabachos, mais après presque 5 jours de dépouillement, Joe Biden et Kamala Harris ont été victorieux. Bien sûr, depuis que les nouvelles ont commencé à hanter les réseaux sociaux, des milliers de personnes ont réagi à cet événement vraiment historique.

Mais les commentaires qui ont le plus retenu l’attention ont été ceux du monde de la musique et du divertissement, qui en entendant cette énorme nouvelle, n’ont pas hésité à célébrer que Biden deviendrait le 46e président du pays voisin. De Lady Gaga – évidente – à Sacha Baron Cohen, Graham Coxon, Edward Norton, Ariana Grande, Reese Whiterspoon, Mark Hamill et même REM ne sont que quelques-uns de ceux qui en ont parlé.

Donald – vous êtes sans travail et je sais que je vous ai offert un travail. Mais votre performance de la semaine dernière était tragique et triste. Offre annulée. – Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 7 novembre 2020

Ici nous laissons les réactions

. @JoeBiden @KamalaHarris et le peuple américain, vous venez de donner au monde l’un des plus grands actes de gentillesse et de bravoure que l’humanité ait jamais vu. ❤️ 🙌🙌 rien que de l’amour pour notre nouveau commandant en chef et la 1ère femme VP élue à la Maison Blanche. Aussi, chemin à parcourir PA 😭❤️ pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk – Lady Gaga (@ladygaga) 7 novembre 2020

pic.twitter.com/H0UCNgvr2r – Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 7 novembre 2020

Non tu ne l’as pas fait. Tu as perdu. https://t.co/M1RQAaF6L8 – Chris Evans (@ChrisEvans) 7 novembre 2020

Ils ont fait cette merde samedi pour que nous puissions être fuuuuuuuuuuucked. – Seth Rogen (@Sethrogen) 7 novembre 2020

Je suis en fait un peu tremblant de soulagement. Rien ne m’a fait ressentir une anxiété et une consternation soutenues pendant tout ce temps à part le fait que des êtres chers sont gravement malades. C’est ce que cela a ressenti, sauf que l’être cher malade était l’Amérique et j’ai l’impression que nous venons de recevoir la nouvelle qu’elle va récupérer pic️ pic.twitter.com/3DoHtBrUtT – Edward Norton (@EdwardNorton) 7 novembre 2020

Beaucoup d’histoire pour les immigrants qui sont venus dans ce pays aujourd’hui. @DrBiden sera le premier italo-américain vivant à la Maison Blanche. Les rêveurs se préparent! Vous êtes le suivant! @niaforg @NOIAW – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 7 novembre 2020

Cette nouvelle m’a fait pleurer. J’ai été submergé de soulagement pour ce pays. J’ai été submergé par Kamala et l’inspiration qu’elle apporte aux filles du monde entier. Van Jones m’a fait pleurer de vilaines larmes. Ce pays a tellement de travail à faire pour se rassembler. Je prie pour que nous puissions le faire. ❤️ – P! Nk (@Pink) 7 novembre 2020

Félicitations au président élu Biden et au vice-président élu Harris! Merci d’avoir choisi de servir votre pays en ces temps difficiles. pic.twitter.com/PEEPFexKFF – John Legend (@johnlegend) 7 novembre 2020

Félicitations @JoeBiden & @KamalaHarris et l’Amérique… Mettons-nous au travail! pic.twitter.com/Nl18ZGUndJ – Third Man Records (@thirdmanrecords) 7 novembre 2020

excusez-moi pendant que je…. pic.twitter.com/kZQvsxix7k – Thom Yorke (@thomyorke) 7 novembre 2020

Voir cet article sur Instagram !!!!!!!!! Un post partagé par Ariana Grande (@arianagrande) le 7 novembre 2020 à 9h05 PST

FÉLICITATIONS À JOE BIDEN! NOUS AVONS ENCORE UN PRÉSIDENT! Et oui, je vais sauter dans la piscine. – Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 7 novembre 2020

“Madame la Vice-présidente” n’est plus un personnage de fiction. @KamalaHarris pic.twitter.com/rg1fErtHGX – Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) 7 novembre 2020

Bonne nouvelle Ruth Baby Ginsburg, le «Map Show» a été annulé. https://t.co/vp2G9zmpCq pic.twitter.com/D3FlgsAVyw – Mark Hamill (@HamillHimself) 7 novembre 2020

L’Amérique à Trump: VOUS ÊTES FIRED. – Stephen King (@StephenKing) 7 novembre 2020

🇺🇸 https://t.co/X9ORH6MDEU – Debbie Harry / BLONDIE (@BlondieOfficial) 7 novembre 2020

💙💙💙 pic.twitter.com/vz0wWY3zMS – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 7 novembre 2020

AMÉRIQUE, BAISE OUAIS !!! – Scott Ian (@Scott_Ian) 7 novembre 2020

Je suis très heureux pour @KamalaHarris – le rend encore plus meilleur !! 🎉 – Graham Coxon (@grahamcoxon) 7 novembre 2020

pic.twitter.com/pw1P9vDX8G – Attaque massive (@MassiveAttackUK) 7 novembre 2020

COMMENCEZ LE DÉBUT !! https: //t.co/h6SkVcwJnk – REM HQ (@remhq) 7 novembre 2020

Oh mon Dieu, @BorisJohnson, @ michaelgove… Cher oh cher. Cher oh va te faire foutre cher. https://t.co/WdIPNiOvjj – Αλεξ Καπράνος (@alkapranos) 7 novembre 2020

Trump 2020 pic.twitter.com/ApkvJ2wL4H – Hot Chip (@Hot_Chip) 7 novembre 2020

Ils ont rêvé de mettre Trump, Ivanka, Kushner et Donald jnr dans les cages où ils gardaient les enfants mexicains. Les gens faisaient la queue pour cracher dessus, les piquer avec des bâtons et se moquer d’eux en général. Beau rêve. 🇺🇸 pic.twitter.com/wyWzdcmfxA – Primal Scream (@ScreamOfficial) 7 novembre 2020

Une célébration des fins 🇺🇸 – Biffy Clyro (@BiffyClyro) 7 novembre 2020

Gros dans l’état de déni https://t.co/p3DvS3xJiH – Tim Burgess (@Tim_Burgess) 7 novembre 2020

pic.twitter.com/kNf9A7AKHq – Alfonso André (@AlfonsoAndre) 7 novembre 2020