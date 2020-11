Croyez-le ou non et aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes à quelques jours de Noël, cette date d’union avec laquelle nous disons pratiquement au revoir à l’année. Et bien que nous soyons en novembre et que nous finissions tout juste de manger le pain des morts, beaucoup de gens commencent déjà à tout préparer pour fêter le 25 décembre comme il le mérite et la musique ne fait pas exception comme The Offspring, ils apportent l’esprit de Noël à tout ce qu’ils donnent.

Depuis 2012, le groupe punk rock n’a pas sorti de nouveau matériel, mais ils ont compensé cela avec des concerts spectaculaires partout dans le monde, où ils font un grand tour de sa discographie et jouent des chansons qui sont maintenant des classiques (si vous ne nous croyez pas, regardez ICI comment son spectacle a été présenté au Pepsi Center WTC à CDMX il y a un an). Et nous n’allons pas le nier non plus, Nous attendons toujours que Dexter Holland et sa compagnie sortent de la musique.

The Offspring fait ressortir son côté de Noël

Mais alors qu’ils daignent nous présenter un nouvel album ou du moins une chanson fraîchement sortie du four, The Offspring nous met dans l’ambiance de Noël avec une couverture plutôt particulière. Il s’avère que le 4 novembre, le groupe californien a annoncé via ses réseaux sociaux que sortira leur version de “Christmas (Baby Please Come Home)”, l’un des classiques de cette époque interprété par la chanteuse soul Darlene Love.

Le groupe a brièvement mentionné qu’il pensait qu’au milieu de tout ce que nous affrontons en 2020, une chanson à la veille de Noël ne serait une mauvaise chose pour personne. Bien que oui, ils ont dit très clairement qu’ils ont fait de leur mieux lors de l’enregistrement: «Il semblait que le monde pouvait utiliser une belle chanson de Noël à cette époque. J’espère que vous apprécierez notre version de «Noël (Baby Please Come Home)» – Nous essayons de ne pas le gâcher! ».

Il semblait juste que le monde pourrait utiliser une belle chanson de vacances en ce moment. J’espère que vous apprécierez notre point de vue sur «Noël (Baby Please Come Home)» – nous avons essayé de ne pas le détruire! https://t.co/M5M2qJbqqv pic.twitter.com/Aio22cJtBm – The Offspring (@offspring) 4 novembre 2020

Vous pouvez également lire: 7 LES VIDÉOS OFFSPRING QUI VOUS FAVORISERONT PLUS ÂGÉS QUE VOUS L’ÊTES DÉJÀ

À quoi ressemble cette chanson?

Et aussi étrange que cela puisse paraître, la vérité est que leur reprise de cette chanson n’était pas du tout mauvaise. Tant la version Love que la version The Offspring, nous pouvons entendre le tintement des cloches de Noël, bien que la chanson originale comporte des cuivres et un refrain beaucoup plus effusif, alors que pour des raisons évidentes le groupe lui a donné une touche typiquement punk, avec des basses puissantes et des cuivres attaquants, le tout accompagné d’un piano et de riffs de guitare puissants.

Bref, Dexter Holland et les autres membres ont pris en charge donnez-nous une version pour organiser le dîner de Noël et mettre en place un moshpit assez familier, jiar jiar. Mais assez de parler, préparez-vous pour les vacances en écoutant la couverture que The Offspring a créée pour “Noël (Baby Please Come Home” ci-dessous:

Voir sur YouTube