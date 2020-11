Malgré le fait que l’industrie de la musique continue d’être secouée par la pandémie et surtout par l’annulation de concerts et de festivals à travers le monde, ils ont réussi en ces presque huit mois de pandémie à aller de l’avant. De nombreux artistes ont non seulement trouvé un moyen de se présenter virtuellement et ainsi sentir leurs fans proches d’eux, les remises de prix ont également été adaptées à cette situation et l’exemple parfait a été donné par MTV avec l’EMA 2020.

La chaîne de télévision américaine Il nous a dit très clairement il y a quelques mois avec les VMA qu’ils n’avaient pas l’intention de s’arrêter et qu’ils avaient des alternatives pour continuer à récompenser les artistes. Et bien sûr, ils ne pouvaient ignorer les musiciens européens, c’est pourquoi contre toute attente et comme ils l’ont fait de ce côté du monde, Ils ont organisé une édition hybride, combinant des présentations en direct – avec tout et une distance saine – avec d’autres préenregistrées.

Que s’est-il passé aux EMA 2020?

Les EMA 2020 ont accueilli une tonne d’invités spéciaux. Pour vous donner une idée, ils ont joué des artistes comme Sam Smith, David Guetta, Doja Cat, Alicia Keys, Little Mix; certains latinos aiment Maluma ou Karol G; et beaucoup de jeunes prometteurs, y compris YUNGBLUD, Madison Beer, Zara Larsson et de plus. Le monde du sport était également présent dans cette édition, car là le champion de Formule 1, Lewis Hamilton et le lutteur de la WWE, Règne romain a semblé remettre des prix.

Mais en parlant spécifiquement des catégories – et comme c’est presque toujours le cas -, les meilleurs gagnants de la soirée étaient BTS, qui a remporté quatre prix EMA à la maison. Là-bas, nous avons eu quelques surprises comme la même Karol G, qui a battu Lady Gaga, Justin Bieber et BLACKPINK dans la meilleure collaboration, ou Jeu froid, qui a battu de grands groupes comme Pearl Jam, Green Day, The Killers et Tame Impala en tant que meilleur artiste rock.

Ce sont tous les gagnants de l’EMA 2020

Meilleure vidéo

DJ Khaled – «POPSTAR» ft. Drake avec Justin Bieber

Billie Eilish – «tout ce que je voulais Cardi B -« WAP »ft. Megan Thee étalon Karol G – «Tusa» ft. Nicki Minaj Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me” Taylor Swift – “L’homme” The Weeknd – “Blinding Lights”

Meilleur artiste

Lady Gaga

Dua Lipa Harry Styles Justin Bieber Miley Cyrus The Weeknd

Meilleure chanson

BTS – Dynamite

DaBaby – «Rockstar» ft. Roddy Ricch Dua Lipa – “Don’t Start Now” Lady Gaga, Ariana Grande – “Rain On Me” Roddy Ricch – “The Box” The Weeknd – “Blinding Lights”

Meilleure collaboration

Karol G – «Tusa» avec Nicki Minaj

BLACKPINK ft. Selena Gomez – «Ice Cream» Cardi B – «WAP» ft Megan Thee Stallion DaBaby – «Rockstar» ft. Roddy Ricch Justin Bieber – «Intentions» ft. Quavo Lady Gaga ft. Ariana Grande – «Rain On Me» Sam Smith ft. Demi Lovato – “Je suis prêt”

Meilleur pop

Petit mélange

BTS Dua Lipa Harry Styles Justin Bieber Katy Perry Lady Gaga

Meilleur groupe

Bts

5 Seconds of Summer BLACKPINK Chloe x Halle CNCO Little Mix

Meilleur nouvel artiste

Chat Doja

BENEE DaBaby Jack Harlow Roddy Ricch YUNGBLUD

Meilleurs fans

Bts

Ariana Grande BLACKPINK Justin Bieber Lady Gaga Taylor Swift

Meilleur artiste latin

Karol G

Anuel AA Bad Bunny J Balvin Maluma Ozuna

Meilleur artiste rock

Jeu froid

Green Day Liam Gallagher Pearl Jam apprivoiser Impala The Killers

Meilleur artiste hip-hop

Cardi B

DaBaby Drake Eminem Megan Thee étalon Roddy Ricch Travis Scott

Meilleur artiste électronique

David Guetta

Calvin Harris Kygo Marshmello Martin Garrix Les Chainsmokers

Meilleur artiste alternatif

Hayley Williams

Blackbear FKA brindilles Machine Gun Kelly Les vingt et un pilotes 1975

Vidéo pour de bon

ELLE – “Je ne peux pas respirer”

Anderson .Paak – “Lockdown” David Guetta & Sia – “Let’s Love” Demi Lovato – “Je m’aime” Jorja Smith – “Par tous les moyens” Lil Baby – “The Bigger Picture”

Mieux pousser

YUNGBLUD

AJ Mitchell Ashnikko BENEE Brockhampton Conan Grey Doja Cat Georgia Jack Harlow Lil Tecca Tate McRae Wallows

Meilleur concert virtuel

BTS – Bang Bang Con: Le Live

J Balvin – Behind The Colores Live Experience Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World Little Mix – UNCancelled Maluma – Papi Juancho Live Post Malone – Nirvana Tribute