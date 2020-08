Les MTV Video Music Awards 2020 sont diffusés ce soir, avec des performances qui seront diffusées à partir de différents endroits de Brooklyn, New York. Les artistes sélectionnés incluent Lady Gaga et Ariana Grande, The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma, BTS, J Balvin, etc. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les nominés de ce soir; le gagnant de chaque catégorie sera mis à jour au fil de la soirée. Les VMA de cette année présentent deux nouvelles catégories, à la lumière de la pandémie de coronavirus: le meilleur clip vidéo à domicile et la meilleure performance de quarantaine.

Meilleur K-Pop

(G) I-DLE: «Oh mon Dieu»

GAGNANT: BTS: «ON»

EXO: «Obsession»

Monsta X: « QUELQU’UN EST QUELQU’UN »

Demain X Ensemble: « 9 et trois quarts (en fuite) »

Red Velvet: «Psycho»

Meilleur groupe

5 secondes d’été

Le 1975

BLACKPINK

VAINQUEUR: BTS

Chloé x Halle

CNCO

Petit mélange

MONSTA X

Maintenant uni

vingt et un pilotes

Meilleure alternative

Le 1975: « Si vous êtes trop timide (laissez-moi savoir) »

Le plus bas de tous les temps: « Une sorte de catastrophe »

FINNEAS: « Tombons amoureux pour la nuit »

Lana Del Rey: «Doin’ time »

VAINQUEUR: Machine Gun Kelly: «Bloody Valentine»

vingt et un pilotes: «Niveau de préoccupation»

Vidéo de l’année

Billie Eilish: « tout ce que je voulais »

Eminem: «Godzilla» [ft. Juice WRLD]

Avenir: «La vie est belle» [ft. Drake]

Lady Gaga / Ariana Grande: «Pluie sur moi»

Taylor Swift: «L’homme»

The Weeknd: « Lumières aveuglantes »

Artiste de l’année

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga

Megan Thee étalon

Post Malone

Le weekend

Chanson de l’année

Billie Eilish: « tout ce que je voulais »

Doja Cat: « Dites-le »

Lady Gaga / Ariana Grande: «Pluie sur moi»

Megan Thee Stallion: «Savage»

Post Malone: ​​ »Cercles »

Roddy Ricch: «La boîte»

Meilleure collaboration

Ariana Grande / Justin Bieber: « Coincé avec U »

Black Eyed Peas: «RITMO (Bad Boys for Life)» [ft. J Balvin]

Ed Sheeran: «De belles personnes» [ft. Khalid]

Avenir: «La vie est belle» [ft. Drake]

KAROL G: «Tusa» [ft. Nicki Minaj]

Lady Gaga / Ariana Grande: «Pluie sur moi»

PUSH Best New Artist, présenté par Chime Banking

Chat Doja

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate McRae

YUNGBLUD

Meilleur pop

BTS: «ON»

Halsey: « Tu devrais être triste »

Jonas Brothers: « Ce qu’un homme doit faire »

Justin Bieber: «Intentions» [ft. Quavo]

Lady Gaga / Ariana Grande: «Pluie sur moi»

Taylor Swift: «Amant»

Meilleur hip-hop

DaBaby: « BOP »

Eminem: «Godzilla» [ft. Juice WRLD]

Avenir: «La vie est belle» [ft. Drake]

Megan Thee Stallion: «Savage»

Roddy Ricch: «La boîte»

Travis Scott: «LE PLUS HAUT DE LA CHAMBRE»

Meilleur rock

blink-182: « Happy Days »

Coldplay: «Orphelins»

Evanescence: « Wasted on You »

Fall Out Boy: «Dear Future Self (Hands Up)» [ft. Wyclef Jean]

Green Day: « Oh ouais! »

The Killers: «Attention»

Meilleur latin

Anuel: «Chine» [ft. Daddy Yankee, Ozuna, KAROL G and J Balvin]

Bad Bunny: «Yo Perreo Sola»

Pois aux yeux noirs: «MAMACITA» [ft. Ozuna and J. Rey Soul]

KAROL G: «Tusa» [ft. Nicki Minaj]

Maluma: «Qué Pena» [ft. J Balvin]

Meilleur R&B

Alicia Keys: «Underdog»

Chloé x Halle: «Faites-le»

H.E.R .: «Slide» [ft. YG]

Khalid: «Onze» [ft. Summer Walker]

Lizzo: « CUZ I LOVE YOU »

The Weeknd: « Lumières aveuglantes »

Vidéo pour de bon

Anderson .Paak: « Lockdown »

Billie Eilish: « toutes les bonnes filles vont en enfer »

Demi Lovato: «Je m’aime»

H.E.R .: « Je ne peux pas respirer »

Lil Baby: « La plus grande image »

Taylor Swift: «L’homme»

Meilleur clip vidéo de la maison

5 secondes d’été: « Wildflower »

Ariana Grande / Justin Bieber: « Coincé avec U »

blink-182: « Happy Days »

Drake: « Toosie Slide »

John Legend: «Plus grand amour»

vingt et un pilotes: «Niveau de préoccupation»

Meilleures performances de quarantaine

Chloe & Halle: « Do It » de MTV’s Prom-athon

CNCO: débranché à la maison

DJ D-Nice: Club MTV présente #DanceTogether

John Legend: Série de concerts #togetherathome

Lady Gaga: « Smile » from One World: Together at Home

Post Malone: ​​Hommage au Nirvana

Meilleure direction

Billie Eilish: «xanny» (réal. Billie Eilish)

Doja Cat: «Say So» (réal. Hannah Lux Davis)

Dua Lipa: « Ne commencez pas maintenant » (réal. Nabil)

Harry Styles: «Adore You» (réal. Dave Meyers)

Taylor Swift: «L’homme» (réal. Taylor Swift)

The Weeknd: «Blinding Lights» (réal. Anton Tammi)

Meilleure photographie

5 Seconds of Summer: «Old Me» (photo: Kieran Fowler)

Camila Cabello: «My Oh My» [ft. DaBaby] (photographie: Dave Meyers)

Billie Eilish: « toutes les bonnes filles vont en enfer » (photo: Christopher Probst)

Katy Perry: «Harleys in Hawaii» (photographie: Arnau Valls)

Lady Gaga / Ariana Grande: «Rain on Me» (photographie: Thomas Kloss)

The Weeknd: «Blinding Lights» (photo: Oliver Millar)

Meilleure direction artistique

A $ AP Rocky: «Babushka Boi» (direction artistique: A $ AP Rocky et Nadia Lee Cohen)

Dua Lipa: «Physique» (direction artistique: Anna Colomer Nogué)

Harry Styles: «Adore You» (direction artistique: Laura Ellis Cricks)

Miley Cyrus: «Mother’s Daughter» (direction artistique: Christian Stone)

Selena Gomez: «Boyfriend» (direction artistique: Tatiana Bianca van Sauter)

Taylor Swift: «Lover» (direction artistique: Ethan Tobman)

Meilleurs effets visuels

Billie Eilish: « toutes les bonnes filles vont en enfer » (effets visuels: Drive Studios)

Demi Lovato: «I Love Me» (effets visuels: Hoody FX)

Dua Lipa: «Physique» (effets visuels: EIGHTY4)

Harry Styles: «Adore You» (effets visuels: mathématiques)

Lady Gaga / Ariana Grande: «Rain on Me» (effets visuels: Ingenuity Studios)

Travis Scott: «LE PLUS HAUT DE LA CHAMBRE» (effets visuels: Artjail, Scissor Films et Freenjoy)

Meilleure chorégraphie

BTS: «ON» (chorégraphie: Son Sung Deuk, Lee Ga Hun et Lee Byung Eun)

CNCO / Natti Natasha: «Honey Boo» (chorégraphie: Kyle Hanagami)

DaBaby: «BOP» (chorégraphie: Dani Leigh et Cherry)

Dua Lipa: «Physical» (chorégraphie: Charm La’Donna)

Lady Gaga / Ariana Grande: «Rain on Me» (chorégraphie: Richy Jackson)

Normani: «Motivation» (chorégraphie: Sean Bankhead)

Meilleur montage

Halsey: «Graveyard» (montage: Emilie Aubry, Janne Vartia et Tim Montana)

James Blake: « Je ne peux pas croire la façon dont nous coulons » (montage: Frank Lebon)

Lizzo: «Good as Hell» (montage: Russell Santos et Sofia Kerpan)

Miley Cyrus: «Mother’s Daughter» (montage: Alexandre Moors et Nuno Xico)

Rosalía: «A Palé» (montage: Andre Jones)

The Weeknd: «Blinding Lights» (montage: Janne Vartia et Tim Montana)