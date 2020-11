Le problème avec Britney Spears et la situation avec son père, Jamie Spears, sont devenus incontrôlables. Ce qui a commencé comme un problème familial a atteint un tel niveau qu’il est maintenant d’un intérêt mondial, car beaucoup considèrent que la pop star qui est devenue célèbre au début des années 2000 est totalement kidnappée. Mais maintenant et après plusieurs mois de poursuites judiciaires, il a perdu le procès qu’il avait intenté il y a quelques mois.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la chanteuse a commencé à se comporter étrangement en 2007 après son divorce de Kevin Federline. Ses prétendues dépressions mentales ont eu lieu à la vue du monde: elle s’est rasée et a été surprise en train de heurter une voiture de paparazzi avec un parapluie. Suite à cela, il est entré dans un établissement de soins psychiatriques après avoir refusé de remettre ses enfants lors d’une confrontation avec la police. Et finalement la tutelle de son père a été établie début 2008.

L’étrange relation entre Britney Spears et son père

Mais depuis 2019, le nom de Britney Spears a été impliqué dans la polémique alors qu’elle retournait dans un centre de santé, bien qu’elle considère elle-même qu’elle ne contrôle pas sa vie et c’est grâce à son père. Il faut noter que Jamie Spears a démissionné de ses fonctions l’année dernière pour s’occuper des questions de santé personnelles, mais plus tard, il est revenu pour prendre cette responsabilité et c’est pourquoi le #FreeBritney a pris force dans les réseaux sociaux.

Les choses sont entrées dans la loi américaine et en mai 2020, un juge a déterminé qu’en août, ils définiraient la situation de Britney en raison du coronavirus. Trois mois se sont écoulés et la pop star a déposé des documents auprès du tribunal de Californie dans lesquels a déclaré qu’il était «fermement opposé» à ce que son père James P. Spears soit son seul tuteur. En outre, ils ont également mentionné le souhait que Jodi Montgomery, la personne qui s’occupe de la star depuis des années, était son tuteur permanent.

Quatre jours plus tard, un juge a prolongé la version établie de la tutelle jusqu’en février 2021. Mais en septembre, l’avocat de Britney Spears, Samuel D. Ingham III, a déposé une requête pour ouvrir l’affaire à l’examen public et s’opposent à la demande de Jamie Spears de garder l’affaire privée. Mais malheureusement pour elle, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu car elle a perdu le procès.

La chanteuse perd la tête

Il s’avère que le 10 novembre, jele chanteur et son père sont retournés au tribunal. A cette occasion, les représentants de la star ont allégué que son père avait licencié le directeur commercial de sa fille et en avait embauché un nouveau sans le prévenir, ce qu’ils ont bien sûr trouvé étrange. Devant le refus du juge, l’avocat de l’artiste a déclaré que «Britney a peur de son père et ne donnera plus de concerts s’il est toujours en charge de sa carrière ».

Malgré tout cet argument, selon la BBC, le tribunal américain a rejeté sa demande et comme si cela ne suffisait pas, le juge de la Cour supérieure de Los Angeles a refusé de suspendre le père de Britney Spears en tant que tuteur. Malgré la décision, le même juge était intéressé à entendre les futurs arguments pour sa suspension ou son expulsion, dont l’avocat de Britney a confirmé qu’elle viendrait.

La maman de Britney s’est également exprimée sur le sujet

De son côté, l’avocat du père a déclaré: “Je ne pense pas qu’il y ait la moindre preuve pour étayer la suspension de mon client.”. Il a également fait valoir que Jamie a toujours agi dans le meilleur intérêt de sa fille tout au long des 12 années, il a été son tuteur. Cependant, le juge a accepté de permettre à la société financière Bessemer Trust Company de devenir co-conservatrice et de gérer la succession de l’artiste, à la demande de ses avocats.

La mère du chanteur, Lynne, qui s’est séparé de son père, a fait une déclaration par l’intermédiaire de son avocat qualifiant la relation entre sa fille et son ex-mari de toxique. «Lynne a eu le cœur brisé que les choses soient arrivées à ce point. Les conflits ne sont pas rares dans les familles, mais ce n’est pas une famille ordinaire ». Britney Spears a peut-être perdu cette bataille, mais ce n’est apparemment pas la fin.