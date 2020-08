Walter Lure, guitariste et membre de longue date des icônes punk new-yorkaises des Heartbreakers, est décédé des suites d’un cancer du poumon et du foie, a confirmé son label Cleopatra Records. Il avait 71 ans.

La nouvelle de la mort de Lure a déjà été partagée dans un message sur les réseaux sociaux du lieu hollywoodien Starwood. Le groupe de Lure, les Waldos, a également reconnu sa mort sur Facebook. Retrouvez ci-dessous les hommages de Starwood et Walter Lure & The Waldos.

Walter Lure était un membre original des Heartbreakers, le super-groupe punk de première vague dirigé par Johnny Thunders. Lure a co-écrit et joué sur le seul album du groupe, le classique de 1977 L.A.M.F. (un acronyme pour «Like a Motherfucker»). Lure a fourni des voix principales sur des chansons comme «One Track Mind», «All By Myself», et plus encore. Mis à part Richard Hell – qui a quitté les Heartbreakers avant L.A.M.F. a été enregistré – Lure était le dernier membre survivant du groupe. (Johnny Thunders est décédé en 1991, suivi du batteur Jerry Nolan et du bassiste Billy Rath dans les années qui ont suivi.)

Après son passage chez les Heartbreakers, Lure a joué de la guitare sur une grande partie de la production solo de Johnny Thunders, comme So Alone de 1978, In Cold Blood de 1983, et plus encore. De plus, Lure a co-écrit « London Boys » de So Alone aux côtés de Thunders et Rath. En 1994, Lure publie Rent Party, son premier album avec son groupe Walter Lure & The Waldos. Lure était le leader et le principal auteur-compositeur du groupe, qui a ensuite sorti un autre album studio, Wacka Lacka Boom Bop A Loom Bam Boo (via Cléopâtre) en 2018.

Dans sa carrière, Lure a également enregistré aux côtés des Ramones, Richard Hell, Mitch Ryder, Phil Lynott et d’autres. Plus tôt cette année, Lure a publié ses mémoires To Hell and Back: My Life in Johnny Thunders ’Heartbreakers, qu’il a écrit avec Dave Thompson.