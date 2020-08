Plus tôt ce mois-ci, nous avons rapporté que Wayne Hussey de The Mission avait réuni un casting de stars sous la bannière de ReMission International pour retravailler le morceau classique de 1988 du groupe Tower Of Strength.

Maintenant, une vidéo pour la nouvelle version intitulée ToS2020 a été publiée exclusivement avec Louder, avec tous les profits des ventes allant directement à aider les travailleurs de première ligne.

La piste et la vidéo présentent un certain nombre de visages célèbres, notamment Julianne Regan de All About Eve, Billy Duffy de The Cult, Martin Gore de Depeche Mode, Budgie de Siouxsie & The Banshees, James Alexander Graham de Twilight Sad, The Cure’s ex Lol Tolhurst, Evi Vine, Gary Numan et Miles Hunt de The Wonder Stuff

Hussey et les co-auteurs de la chanson Craig Adams, Mick Brown et Simon Hinkler ont également renoncé à tous les revenus d’édition provenant des ventes pour aider les organismes de bienfaisance choisis, qui ont tous été choisis individuellement par chaque musicien participant.

Dans une mise à jour, Wayne déclare: «Maintenant que les précommandes pour ToS2020 et ReMission International ont commencé, je voulais faire une mise à jour rapide car nous avons été complètement époustouflés par la réponse, avec des commandes d’une valeur supérieure à 40 000 £ à ce jour.

«C’est incroyable et je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien – d’autant que c’est une période difficile financièrement pour les gens. Veuillez continuer. Faites passer le mot, partagez, tweetez, publiez-le partout pour en parler aux autres. Criez-le depuis les toits et dites-le à vos amis, dites-le à tout le monde.

«Le bundle numérique contient cinq titres géniaux pour seulement 2,99 £. Tout cela aide ceux qui en ont le plus besoin et les bénéfices seront répartis et répartis également entre tous les bénéficiaires. »

Julianne Regan ajoute: « J’ai souvent vu et entendu Tower Of Strength joué et j’ai expérimenté son effet et son impact sur les autres. C’est une chanson anthémique d’espoir, de réconfort et de joie, avec un message qui semble maintenant plus pertinent. que jamais.

«J’espère que ce projet, dans lequel j’ai le privilège de m’impliquer, apportera un peu de lumière dans l’ombre, et nous permettra à tous, même momentanément, de nous concentrer sur un« après ».»

Le chanteur de Twilight Sad, James Alexander Graham, déclare: «Faire partie de ces artistes incroyables dont je suis un grand fan et pour lesquels j’ai tant de respect est un véritable honneur, en particulier pour une cause aussi importante.

«Le sacrifice que tout le personnel incroyable du NHS et les employés clés ont fait est vraiment humiliant et inspirant. Faire partie d’un groupe incroyable de personnes qui veulent donner quelque chose en retour et montrer leur gratitude est quelque chose dont je suis extrêmement fier. «

Prenez votre copie de ToS2020 sur le site Web officiel de la Mission.

ReMission International: TOS 2020

1. TOS2020 (unique)

2. TOS2020 (Beholden To The Front Line Workers Of The World mix)

3. TOS2020 (Trentemøller Remix)

4. TOS2020 (Albie Mischenzingerzen Remix)

5. Tower Of Strength (original récemment remasterisé) – The Mission (piste bonus gratuite avec bundle uniquement)

TOS 2020 Les organismes de bienfaisance désignés comprennent actuellement:

NHS Charities UK

Hôpital pour enfants St. Jude, Memphis

Music Venue Trust UK

Covenant House, La Nouvelle-Orléans

Comité d’urgence en cas de catastrophe

MusiCares

Plan International

Soulagement direct

L’Écosse d’Alzheimer

Fondation Liberty Hill

L’arche de Shrewsbury

Memorial Sloan Kettering Center, New York

Cancer de la prostate au Royaume-Uni

La clinique des ours en peluche

Rover rouge

Help Musicians UK

Nation de l’équipage

Clinique familiale de Venise

La Fondation Anthony Walker

Projeto Cáo Communitário

Fonds COVID-19 de la ville de San Francisco