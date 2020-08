La légende de Star Trek, William Shatner, a eu une carrière parallèle improbable en tant que musicien depuis la sortie de son classique psychédélique The Transformed Man en 1968.

Au cours des dernières années, il a intensifié son activité en sortant Seeking Major Tom et Ponder The Mystery en 2017, et l’année suivante, il a sorti un album de Noël mettant en vedette tout le monde, d’Iggy Pop à Todd Rundgren, Billy Gibbons, Ian Anderson, Rick Wakeman. et Brad Paisley.

Maintenant, il a le blues.

The Blues – oui, c’est littéralement – sortira le 2 octobre et présentera une pléthore d’invités stellaires, y compris l’ancienne légende de Deep Purple et Rainbow Ritchie Blackmore et sa femme Candice Knight, qui se joignent à la fête pour une reprise du Roy Hawkins et La chanson de Rick Darnell The Thrill Is Gone, célèbre pour BB King en 1970.

C’est ce à quoi vous vous attendez: Blackmore jette des coups de langue typiquement savoureux, tandis que Shatner récite les paroles à la manière d’un poète battu qui tient la cour dans un bar de jazz de fin de soirée.

Ailleurs sur l’album, Tyler Bryant contribue à une reprise de Born Under A Bad Sign, Pat Travers se joint à I Put A Spell On You et Albert Lee apparaît sur une reprise de The Dirty South’s In Hell I’ll Be Bonne compagnie. Liste complète des pistes ci-dessous.

The Blues sort le 2 octobre.

William Shatner – La tracklist du Blues

1. Sweet Home Chicago feat. Brad Paisley

2. Je ne peux pas vous quitter Baby feat. Kirk Fletcher

3. Sunshine of Your Love feat. Sonny Landreth

4. The Thrill Is Gone feat. Ritchie Blackmore

5. Mannish Boy feat. Ronnie Earl

6. Né sous un exploit de mauvais signe. Tyler Bryant

7. Je mets un sort sur vous feat. Pat Travers

8. Crossroads feat. James Burton

9. Smokestack Lightnin ’feat. Jeff «Skunk» Baxter

10. Au fil des années, feat. Arthur Adams

11. Travaillons ensemble feat. Harvey Mandel et la chaleur en conserve

12. Route 66 feat. Steve Cropper

13. En enfer, je serai en bonne compagnie feat. Albert Lee

14. Secrets ou péchés